Medier: Regeringen vil indføre tvangstest i Vollsmose

Regeringen vil ifølge Politiken og B.T. indføre pligt til, at borgere i Odense-bydelen Vollsmose lader sig teste for coronavirus.

Det skal hjælpe med at forhindre, at coronavirus breder sig i området, hvor smitten i forvejen er høj.

Hvis en person testes positiv, har borgeren derefter pligt til at gå i isolation.

Gør man ikke det, kan man blive straffet med en bøde. Det fremgår af en indstilling fra regeringen til medlemmerne af epidemiudvalget, en indstilling som Politiken er bekendt med indholdet af.

B.T. erfarer desuden, at regeringen vil sætte forsamlingsloftet i Vollsmose ned fra fem til to personer, og at man vil indføre skærpede krav om brug af mundbind i det offentlige rum i området.

Ifølge Politiken er Folketingets nyoprettede epidemiudvalg blevet indkaldt med få timers varsel for at drøfte regeringens forslag, som tager udgangspunkt i paragraf 28 i den epidemilov, som for nylig blev vedtaget.

Denne paragraf giver sundhedsministeren mulighed for at bestemme, at personer, som har befundet sig et bestemt sted - for eksempel i områder med 'smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom' - skal lade sig undersøge eller isolere.

Flere af Folketingets partier udtrykte op til vedtagelsen af epidemiloven kritik af netop dette element. Det gjorde blandt andre sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R), som er formand for epidemiudvalget.

Et flertal i udvalget kan modsætte sig forslaget. Epidemiudvalget har 21 medlemmer. Af dem har Socialdemokratiet de syv pladser, så partiet skal have opbakning for at få forslaget igennem.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede tirsdag i sidste uge for at give myndighederne bedre værktøjer til at få folk til at lade sig teste.

- Eksempelvis, hvis der er et område, hvor alle ikke vil lade sig teste, at man så sikrer, at de, der ikke vil lade sig teste, faktisk bliver testet alligevel. Det vil jeg meget gerne være med til, sagde hun.

Direkte adspurgt om, hvorvidt der dermed ikke var tale om tvangstest af borgere, svarede Mette Frederiksen:

- Vi arbejder ikke ret meget med tvang i denne epidemi. Og jeg kommer ikke med nye forslag. Men jeg er åben for at diskutere med Folketingets partier, om der kan gøres mere.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, afviste samme dag at anvende tvangstest som en løsning til at få borgere til at lade sig teste.