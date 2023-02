Medier: Trump har delt hemmelige dokumenter med efterforskere

Donald Trump har natten til onsdag annonceret, at han vil forsøge at blive USA's næste præsident. Det er dog langtfra sikkert, at han overhovedet bliver nomineret som republikanernes kandidat

I løbet af de seneste måneder har ekspræsident Donald Trumps advokater videregivet hemmeligstemplede dokumenter til føderale efterforskere.

Det skriver en række amerikanske medier med henvisning til anonyme kilder. Blandt andet CNN, nyhedsbureauet AP og ABC News bringer nyheden.

Også en bærbar computer tilhørende en rådgiver er blevet givet videre til efterforskerne.

Derudover er en tom mappe med titlen 'hemmeligstemplet aftenbriefing' blevet videregivet. Det oplyser kilder ifølge CNN.

- De hidtil ukendte overdragelser - fra december og januar - antyder, at de langtrukne forsøg fra justitsministeriet på at inddrage dokumenter fra Trumps præsidenttid måske endnu ikke er ovre, skriver CNN.

FBI beslaglagde i august flere dokumenter og hemmeligstemplet materiale fra Trumps hjem i Florida.

Ransagningen af hjemmet Mar-a-Lago var en eskalering af en af de flere føderale og delstatslige efterforskninger af Trump - både af hans tid som præsident og som forretningsmand.

En føderal storjury har vurderet beviserne i sagen i flere måneder. Det skriver AP.

En storjury - eller på engelsk grand jury - er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

I en anden undersøgelse har FBI fredag fundet et enkelt fortroligt dokument i den tidligere vicepræsident Mike Pences hjem i delstaten Indiana. Det står klart, efter at FBI fredag gennemsøgte hjemmet i fem timer.

Også hos den nuværende præsident, Joe Biden, er der blevet fundet klassificerede dokumenter.

Først dukkede der fortrolige dokumenter op i en tænketank knyttet til Biden. Efterfølgende dukkede flere dokumenter op i præsidentens hjem i Delaware.

Dokumenterne stammer fra hans tid som vicepræsident - en post han bestred i perioden 2009 til 2017 under tidligere præsident Barack Obama.