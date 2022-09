Medlem trækker sig fra tørklæde-kommission

Først kom det frem, at 'Kommissionen for den glemte kvindekamp' ikke havde talt med én eneste af de unge piger, de har foreslået at rive tørklædet af med et forbud i grundskolen.

Det selvom Christina Krzyrosiak Hansen (S), formand for Kommissionen og borgmester i Holbæk, selv sagde, at dét var metoden til at afdække problemerne med social kontrol af muslimske piger.

Senere såede to af kommissionens medlemmer tvivl om deres eget forslag.

Og nu har det ene af de to medlemmer så valgt at gå hele vejen.

I DR's Deadline torsdag aften meddelte Kefe Abu Ras, der er medstifter af organisationen Søstre mod vold og kontrol, at hun har trukket sig fra kommissionen som konsekvens af forslaget om et tørklæde-forbud.

Det skriver DR.

Kan ikke løses med tvang

Kefe Abu Ras siger i Deadline, at hun ikke har været 'god nok til at stå fast' på sine egne synspunkter.

Og hun mener ikke, at den kommission, hun indtil nu selv har været en del af, har fundet den rigtige løsning på problematikken omkring hovedbeklædning.

- Jeg mener ikke, at man kan løse det her problem med tvang. Jeg anerkender, at det er et problem med nogle småpiger, som bliver påtvunget hovedbeklædning, siger hun i Deadline og fremhæver, at det er vigtigt at tale med de piger, det handler om.

