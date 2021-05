Medlemmer i brev til S-ledelse: 'Linjen er for hård'

Forholdet mellem den socialdemokratiske ledelse og dele af partiets bagland er 'kørt af sporet'. Sådan lyder det fra 24 socialdemokrater i et brev til partiets ledelse.

Kritikken kommer af, at flere i S-baglandet mener, at linjen er for hård og kompromisløs og at de har følt sig negligeret og udefrosset fra debatten - særligt når det kommer til partiets udlændinge- og flygtningepolitik.

Det fremgår af brevet, som Ekstra Bladet har set.

'Lydhørheden mangler'

'Vi, dele af Socialdemokratiets bagland, og ledelsen bliver nødt til at få os en ærlig snak, en ærlig debat, om den førte værdipolitik', står der blandt andet i brevet.

Ekstra Bladet har talt med Daniel Prehn, som tidligere har siddet i Roskilde Byråd, og som er initiativtager til brevet.

- Jeg kan mærke, at der er en rimelig kraftig frustration i baglandet, siger Daniel Prehn og tilføjer:

- Der mangler noget lydhørhed overfor inputs til kursen, og jeg vil gerne undgå, at der er flere der melder sig ud af partiet.

Flere har meldt sig ud

Ifølge brevet og Daniel Prehn har flere meldt sig ud af partiet, netop fordi at linjen er for hård og kompromisløs i forhold til blandt andet udlændinge- og flygtningepolitik.

'Flere af vores venner og aktive (nu tidligere) partifæller har valgt at sige farvel til partiet. Nogle efter mange aktive år i partiet.', står der blandt andet i brevet.

TV 2 har i går talt med socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Petersen, som afviser, at kritikken fra baglandet vil føre til ændringer i politikken.

- Vi er et stort parti, og det overrasker mig ikke, at der er mange forskellige holdninger til det. Det er også nogle beslutninger, som har stor betydning for nogle mennesker, og derfor er det ikke så mærkeligt, at der er følelser på spil, og at der er stor opmærksomhed omkring de her sager, siger han til TV 2.

- Selvfølgelig er der plads til diskussion i Socialdemokratiet, men Socialdemokratiet kommer ikke til at slingre igen på udlændingepolitikken. Det har Socialdemokratiet gjort tidligere.

Ekstra Bladet forsøger i øjeblikket at få en uddybende kommentar til brevet.