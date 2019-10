Meget tyder på det: Nyt parti på vej

Kobler man flere informationer sammen, ser det ud til, at et eller flere nye partier med markante LA-profiler involveret er under opsejling

Kæder man tingene sammen, tyder det kraftigt på, at et nyt parti er på vej.

To hjemmesider poppede kortvarigt op lørdag aften for hurtigt at blive skjult for omverdenen igen. 'Partietfri.dk' og 'partietfremad.dk'.

Siden har der hersket en del mystik, og teorierne lyder på, at hjemmesiderne varsler, at et nyt parti fra tidligere medlemmer af Liberal Alliance (LA) er under opsejling.

Især fordi der var billeder af de tidligere LA'er Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille på hjemmesiderne. Det viser screenshots, der florerer på internettet. Det viser også, at hjemmesiderne langtfra var færdige, da der ikke stod noget forståelig tekst på hjemmesiderne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var billede af Chistina Egelund på partietfri.dk, inden sitet blev lukket ned. Foto: Partietfri.dk

20. oktober forlod Christina Egelund Liberal Alliance, og tre dage senere fulgte Simon Emil Ammitzbøll-Bille trop. Det har medfødt en del spekulationer om, hvorvidt de vil danne et nyt parti sammen.

Og lørdag forlod endnu en fra partiet sin pind. Det var næstformand Mai Christiansen, der takkede af, da hun ikke længere kunne se sig selv som en del af partiets ledende organer, 'som det desværre har udviklet sig,' skrev hun på Facebook.

Flere sammenhænge

En af spekulanterne er Anders Burlund, som tidligere har stillet op for Liberal Alliance.

'Inden længe kommer der et nyt parti i Danmark. Partietfri.dk,' skriver han.

Noget kan tyde på, at der er noget om snakken. Der er i hvert fald flere påfaldende sammenhænge.

Tidslinje 17. september: Domænenavnene partietfri.dk og partietfremad.dk bliver oprettet. 23. september: Partinavnene 'Fri' og 'Fremad' bliver kendt gyldige. 4. oktober: Foreningen 'Fremad' bliver oprettet. 20. oktober: Christina Egelund forlader Liberal Alliance. 23. oktober: Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlader Liberal Alliance. 26. oktober: Næstformand Mai Christiansen forlader Liberal Alliance. Senere er hjemmesiderne partietfri.dk og partietfremad.dk er kortvarigt oppe.

23. september blev 31 partinavne kendt gyldige, fremgår det af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. To af dem hedder henholdsvis 'Fri' og 'Fremad'.

Begge domæner blev oprettet få dage før, de to partinavne stod på listen over godkendte partinavne. 17. september opretter Anne Duramois begge domæner, der altså står i hendes navn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og en masse ufærdig tekst kunne findes på partietfri.dk lørdag aften. Foto: Partietfri.dk

DR talte lørdag aften med Anne Duramois, som ejer domænet til hjemmesiden. Hun ville ikke kommentere, hvad den skal bruges til.

Ny forening

Men det er ikke kun i hendes navn, man kan relatere til de mystiske partier. For på hendes adresse er der også for nyligt blevet registreret en forening.

Der er tale om en forening kaldet 'Fremad', der blev oprettet 4. oktober. Men det er ikke Anne Duramois, der har oprettet cvr-nummeret. Det har Cyril Thibault.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christina Egelund forlod Liberal Alliance, da hun mener, partiet er splittet op mellem en national strømning på den ene side og en moderne, liberal strømning på den anden side. Arkivfoto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

Cyril Thibault er samlever med Christina Egelund, som netop er en af de markante profiler i Liberal Alliance, der har forladt partiet.

Desuden optræder Christina Egelund på et billede på Anne Duramois' offentlige Instagram-profil.

Hvordan det hele hænger sammen, vil Ekstra Bladet gerne spørge de involverede parter om.

Men hverken Christina Egelund, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Mai Christiansen, Anne Duramois eller Cyril Thibault er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.