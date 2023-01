- Meget usædvanlig situation

Amerikanske medier skriver, at Joe Biden meget snart vil annoncere, at han genopstiller som præsident i 2024. Måske allerede næste måned

Joe Biden vil være næsten 82 år gammel ved valgdagen til præsidentposten i november 2024.

Hvis han vinder, vil han være 86 år ved slutningen af sin næste periode.

Men på trods af den fremskredne alder, har Biden planer om at genopstille.

Præsidenten har nemlig snart tænkt sig at annoncere, at han stiller op, beretter en række medier i USA.

Mediet The Hill rapporterer, at Biden arbejder med en plan om at fortælle det til amerikanerne omkring den årlige State of the Union-tale i februar.

- Meget tyder på, at han går efter genvalg. Han har hele tiden sagt, at det er hans intention at stille op. Men man skal bare huske på, at han ikke kan signalere andet. Hvis han siger, at han ikke vil stille op, vil han miste autoritet i embedet, udtaler Anders Agner, USA-ekspert og chefredaktør på Kongressen.com, til Ekstra Bladet.

Annonce:

Joe Biden er udfordret af dokument-skandalen. Foto:ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Ritzau Scanpix

Dokumenter spøger

Hvis de amerikanske mediers oplysninger er korrekte, står Joe Biden dog over for noget af en udfordring.

De seneste afsløringer af hemmeligstemplede dokumenter fra Bidens tid som vicepræsident, som er blevet opbevaret uforsvarligt, kan skabe store problemer for både valgkampagnen og den oprindelige tidsplan.

'Et politisk blåt øje', skriver Reuters om skandalen med de hemmeligstemplede dokumenter.

Joe Biden havde ellers godt momentum i de seneste måneder, efter at midtvejsvalget gik bedre end forventet, og Republikanerne har fremstået som et dybt splittet og dysfunktionelt parti.

Den stime af succes har de hemmeligstemplede dokumenter ødelagt.

Joe Biden har på det seneste haft problemer med sagen om de hemmelige dokumenter, der er blevet fundet steder de ikke burde være. Foto: Evan Vucci/Ritzau Scanpix

Desuden vil Joe Bidens alder og præsidentens mentale og fysiske tilstand være et konstant problem.

- Han er nødt til at bekende kulør snart. Ligemeget om han vælger at stille op eller ej, så skal valgkampen skal jo i gang snart. Den normale tankegang vil være, at siddende præsidenter vil søge genvalg.

Annonce:

- Men vi plejer bare ikke at have en præsident, som er tæt på 82 år ved valgdagen. Det er en meget usædvanlig situation, siger Anders Agner og understreger, at det ikke er sikkert, at Biden vil vælge at genopstille.

Vælgerne syntes ikke, at det er en god ide, at Joe Biden stiller op som præsident igen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ Ritzau Scanpix

Vælgerne: Nej tak til gammelfar

Hvis man spørger vælgerne, så er de ikke i tvivl. De vil helst være fri for gammelfar Biden.

Lige før jul viste en meningsmåling fra CNN, at 59 procent af de demokratiske vælgere helst ser at demokraterne kommer op med en anden kandidat.

Det resultat minder meget om andre målinger i det sidste års tid.

- HVIS han vælger at genopstille vil det ikke blive modtaget med jubel. Men problemet for demokraterne er, at de ikke har nogen perfekt erstatnings-kandidat stående klar i kulissen, udtaler Anders Agner, der også nævner muligheden for, at Joe Biden kan blive udfordret internt i partiet til primærvalgene.