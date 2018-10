Melania lookalike stripper i kontroversiel video: 'Ulækkert'

En talsperson for førstedamen kalder videoen for 'ulækker', og opfordrer til boykot af rapperen

Mens hendes mand har haft travlt med at bekrige pornostjernen Stormy Daniels på Twitter, har Melania Trump været omdrejningspunkt i en anden twitter-krig mellem rapperen T.I. og førstedamens talskvinde Stephanie Grisham.

For at promovere sit nyeste album 'Dime Trap', lagde T.I. en video på Twitter 13. oktober, hvor man ser en kvinde, der til forveksling kunne ligne Melania Trump, strippe for foran rapperen. Samtidig ses præsidenten flyve væk i en helikopter. Se den kontroversielle video over artiklen.

Det skabte meget røre, da Melania Trump besøgte migrantbørn iført denne jakke. Den strippende kvinde i T.I.'s video er iført en lignende jakke. Video: The Hollywood Reporter.

Melania Trump udtalte for nyligt, at hun er den mest mobbede personer i verden, men hun har endnu ikke reageret på videoen.

Melanias udtalelse om mobning faldt under et interview hos ABC News. Se det her. Video: AP/ABC News.

Det har talskvinde Stephanie Grisham til gengæld. På Twitter spørger hun hvordan det overhovedet kan være acceptabelt, kalder videoen for 'ulækker' og opfordrer til boykot af T.I.

Om den opfordring har haft den ønskede effekt er dog tvivlsomt, men til gengæld ser T.I.'s reklamestunt ud til at have virket efter hensigten:

'Dime Trap' debuterede på en niendeplads på iTunes' amerikanske album-liste, men dalede i løbet af ti dage til en 35. plads. Efter promovideo og twitter-krig ligger albummet dog nu på en 17. plads.