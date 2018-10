Melania Trump skabte kæmpe kontrovers: Nu fortæller hun om mystisk budskab

I juni rettede verdens medier for en sjælden gang linsen mod Melania Trump, da hun stjal rampelyset fra sin kontroversielle mand.

Her løb præsidentsfruens jakke nærmere bestemt med alt opmærksomheden. Iført en længere frakke med teksten 'I really don’t care, do u?' (Jeg er virkelig ligeglad, er du? red.) formået Fru Trump at fjerne alt fokus fra den tur, hun ellers var på i Texas, hvor hun besøgte et center for migrantbørn.

Efterfølgende har alverdens eksperter og medier forsøgt at finde en forklaring med budskabet. Episoden udspillede sig nemlig i samme perionde, som hendes mand - USA's præsident - i hårde vendinger bedyrede, at han ville sende alle migranter hjem. Men selv har hovedpersonen været tavs om episoden - indtil nu.

Melania besøgte migrantbørn - men det var jakken, der tog opmærksomheden

Jeg er ligeglad

Melania Trump var iklædt den mystiske jakke både, da hun forlod Washington, og da hun vendte tilbage til Det Hvide Hus.

Journalister ønskede både under og efter besøget i Texas at vide, hvilket signal førstedamen havde ønsket at sende. Hertil svarede hendes talsmand Stephanie Grisham:

- Det er en jakke. Der er intet skjult budskab. Efter dagens vigtige besøg i Texas håber jeg ikke, at medierne nu vil fokusere på hendes garderobe.

Det viser sig nu ikke at være den fulde sandhed. I et interview med den amerikanske tv-vært Tom Llamas i et program på ABC News, fortæller præsidentfruen, at budskabet var en stikpille til venstreorienterede medier, der kritiserer hende:

- Jeg ville vise dem, at jeg er ligeglad. At de kan kritisere alt det, de vil, men det vil ikke forhindre mig i at gøre det, jeg føler, er rigtigt.

Hun fortæller i samme sætning, at budskabet ikke på nogen måde skulle sættes i kontesk til hendes besøg hos migrantbørnene:

- Det er åbenlyst, at jeg ikke tog jakken på for børnene. Jeg havde jakken på, da jeg steg ombord på flyet i Washington, og da jeg steg af igen i Washington (og altså ikke på centret for migrantbørn, red.).

Det skabte enorme kontroverser, da Melania Trump havde jakken med det mystiske budskab på. Her ses hun på vej ind Air Force One. Foto: AP/Andrew Harnik

Men faktisk havde alverdens medier fået et nys om, hvad USA's førstedame faktisk mente, før hun altså selv afslørede det under interviewet, der blev offentliggjort fredag.

I vanlig stil havde ægtefælden Donald Trump brugt sin foretrukne platform til at kommunikere på - nemlig Twitter. Her skrev han efterfølgende om konens jakkevalg:

'JEG ER VIRKELIG LIGEGLAD, ER DU?'-teksten bag på Melanias jakke er en reference til fake news-medierne. Melania har lært, hvor uærlige de er, og nu er hun helt ligeglad', skrev den amerikanske præsident i juni.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

I interviewet på ABC News uddyber Melania Trump faktisk budskabet bag på den kontroversielle jakke.

- Efter besøget tog jeg jakken på igen, fordi jeg kunne se, hvor besatte medierne var af den. Jeg ville foretrække, hvis de ville fokusere på det, jeg gør, og mine initiativer i stedet for mit tøj, forklarer hun.

Melania Trump har ikke for vane at udtale sig i medierne, men i det længerevarende interview åbner hun op for tiden som præsidentfrue.

