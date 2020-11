Melanias efterfølger: Jill Biden vil skrive historie

Jill Biden kommer til at skrive historie på ikke én, men højst sandsynligt to måder, når hun indtræder som førstedame

Når Det Hvide Hus skal overdrages fra nuværende præsident, Donald Trump, til Joe Biden 20. januar, betyder det også, at en ny førstedame flytter ind - Jill Biden.

Og 69-årige Jill Biden vil skrive historie, når hun overtager titlen fra Donald Trumps kone, Melania Trump.

Jill Biden har nemlig ikke tænkt sig at lægge sit nuværende erhverv på hylden. Efter planen skal hun blive ved med at undervise.

- Hvis vi ender i Det Hvide Hus, vil jeg blive ved med at undervise, sagde hun til CBS Sunday Morning tilbage i august.

Det vil gøre Jill Biden til den første førstedame i USA's historie, som har et lønnet job ved siden af Det Hvide Hus. Det skriver blandt andet CBS News.

Mest uddannede førstedame

Jill Biden er en belæst kvinde med en doktorgrad, og hun underviser på fuldtid som professor i engelsk ved Northern Virginia Community College.

Hun bliver derfor også den første førstedame med en doktorgrad, og hun kommer derfor højst sandsynligt til at skrive historie to gange, hvis hun altså holder sig til lærerjobbet.

Jill Biden kom ind i Joes liv få år efter, Joe mistede sin første kone og datter i en trafikulykke. Foto: Stan Honda/Ritzau Scanpix

I sin egen beskrivelse af sig selv på Twitter, omtaler Dr. Jill Biden da også sig selv først og fremmest som 'livslang underviser'. Dernæst er hun 'militær mor. Bedstemor. Søster. Kone til Joe Biden'.

USA-analytiker Mads Fuglede fremhæver også hendes lærerjob som en af de fremtrædende kendetegn ved den kommende førstedame.

- Hun er lærer og har slået sig ind på et spor, hvor hun har lavet meget frivilligt arbejde. Hun har forsøgt at løfte flere af de sociale dagsordner, og det gør, at hun bliver betragtet som en, der i sin egen ret kan en hel masse, siger Mads Fuglede.

- Jill kommer til at blive en flot førstedame, jeg er så stolt af hende, sagde Joe Biden i sin sejrstale natten til søndag dansk tid. Foto: Pool/Reuters

Inderste politiske cirkler

Jill Bidens rolle som førstedame bliver helt sikkert anderledes, end hvad vi har set fra Melania Trump.

- Hun (Jill Biden, red.) er en meget udadvendt person. Hun er meget aktiv i sin mands inderste politiske cirkler, og hun er en, som Joe Biden rådfører sig med, siger Mads Fuglede og fortsætter:

- På den måde adskiller hun sig fra Melania Trump, for Trump rådfører sig ikke med Melania. På den måde har Melania været helt uden et øre i det ovale værelse, mens Jill Biden vil være en, der bliver taget med på råd og snakket med, når der kommer de helt store beslutninger.

Melania Trump har holdt sig fuldstændig ude af pressens søgelys, efter at Joe Biden lørdag aften dansk tid blev erklæret som USA's kommende præsident. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Ligesom at Joe Biden var vicepræsident, da Barack Obama var præsident i årene 2009-2017, var Jill Biden også andendame i den periode. Dengang droppede hun heller ikke underviserjobbet til fordel for kun at passe på sin post i Det Hvide Hus.

Dengang som andendame fik hun ved siden af undervisningen sammen med daværende førstedame Michelle Obama blandt andet iværksat initiativet 'Joining Forces', som skulle samle amerikanerne til at støtte militærfamilier og krigsveteraner.