Melder ud om Messerschmidt: Har tilbageholdt vigtige bilag

EU-rapport sendt til bagmandspolitiet viser, at DF-politikeren ikke har samarbejdet fuldt ud med efterforskerne i Meld og Feld-sagen

Morten Messerschmidt (DF) har tilbageholdt bilag om Meld og Feld.

Det oplyser EU's svindelagentur OLAF til DR.

'Efterforskningen var meget kompliceret, fordi Meld og Feld ikke gav OLAF og Europa-Parlamentet bilag, der viste, hvad EU-støttekronerne blev brugt på', lyder det i en mail til DR fra OLAF's presseafdeling.

Morten Messerschmidts rolle som formand i Meld og Feld bliver undersøgt af bagmandspolitiet, da der er kraftig mistanke om svindel med EU-midler i de to fonde.

Rapporten fra OLAF indeholder detaljer om en afhøring af Messerschmidt 17. december 2018, hvor DF's nuværende næstformand skulle have sagt, at han var i besiddelse af de efterspurgte bilag, men at han ikke ville udlevere dem.

Tulle afhørt

Torsdag erfarede Ekstra Bladet desuden, at bagmandspolitiet har afhørt formanden for Dansk Folkeparti - Kristian Thulesen Dahl - i sagen om misbrug af EU-midler.

Afhøringen af partiformanden fandt sted i 2021 og handlede blandt andet om aftaler mellem den europæiske partialliance Meld og Dansk Folkeparti i forbindelse med støtte til DF's sommergruppemøder i 2014 og 2015, erfarer Ekstra Bladet.

DF-formanden afviser at kommentere afhøringen, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde partiformanden svært ved at huske detaljer under afhøringen.

Morten Messerschmidt har ikke ønsket at deltage i DR's artikel.

Kristian Thulesen Dahl afhørt af Bagmandspolitiet