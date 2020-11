Mens Biden vinder valget: Trump spiller golf

Da Joe Biden blev kåret som vinderen af præsidentvalget, var Donald Trump tilsyneladende ikke i gang med hverken af begræde tabet eller lægge nye planer for, hvordan han vil prøve valgresultatet ved domstolene.

Den nuværende præsident brugte tid på at spille golf på sin egen golfklub - Trump National Golf Club Sterling, Virginia.

Det skriver blandt andet CNN, og billede fra stedet bekræfter, at Trump i fuld gang med at slå til bolde.

Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Donald Trump skulle være iklædt hvidt tøj og en 'Make America Great Again'-kasket.

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Det var mens de allersidste afgørende stemmer var lige ved at blive talt op, at Donald Trump tog en pause fra valgkampen og tog hen for at spiller golf.

Benægter nederlag

Om det er derfor, at Donald Trump har været Twitter-stille i to timer, kan man kun gisne om.

Det synes pip fra Trump på det sociale medie var, at han 'VANDT DET HER VALG'.

Kort tid efter, at Biden blev udråbt som vinderen, udtalte Donald Trump i en erklæring, at valget langt fra var ovre.

'Vi ved alle, hvorfor Joe Biden skynder sig med fejlagtigt at posere som vinder, og hvorfor hans medieallierede prøver så hårdt at hjælpe ham:'

'De ønsker ikke, at sandheden kommer frem.'

'Fakta er, at dette valg langtfra er ovre', siger Trump i erklæringen.

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

På mandag begynder en række retssager, lyder det ifølge Trumps advokat.

Dagens besøg på golfbanen markerer den 299. gang, at Trump har brugt en dag på at spille golf i de fire år, han har været præsident af USA, viser en opgørelse foretaget af CNN.