Mens dansk dreng bliver: Norge henter fem børn hjem fra flygtningelejr

Fem forældreløse børn i en lejr i Syrien er blevet udleveret til de norske myndigheder.

Et fly fra SAS er lettet fra Erbil i Irak og er mandag aften på vej til Norge med de fem børn.

Det skriver NTB og andre norske medier.

Moren er forsvundet

De fem børn blev hentet i lejren al-Hol.

Forældrene til børnene er en 30-årig etnisk norsk kvinde fra Oslo og en 31-årig afrikansk mand. De rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat i 2015.

Faren skal være død, mens moren er forsvundet i Syrien.

De fem børn er mellem et og fem år. De kurdiske selvstyremyndigheder i Irak bekræfter over for NRK, at børnene er overdraget til de norske myndigheder.

Kilder siger til avisen VG, at børnene blev hentet af et SAS-fly i Erbil mandag eftermiddag. SAS bekræfter over for avisen, at det flyver på vegne af det norske udenrigsministerium.

Statsminister Erna Solberg siger mandag aften, at de fem børn må skærmes og ikke blive identificeret.

- Jeg er glad for, at de trygt er på vej til Norge, børneværnet er blevet koblet på, siger hun.

- Vi ved ikke, hvilke påvirkninger de har været udsat for, men vi ved, at de fem børn har levet i meget farlige omgivelser og har oplevet ting, som børn ikke bør opleve, påpeger hun.

Hun appellerer til norsk presse om at lade børnene være i fred.

Ifølge avisen Aftenposten er de fem børn blevet passet af to norsk-somaliske søstre fra Bærum, som tidligere er beskrevet i journalisten Åsne Seierstads bog 'To søstre'.

Den norske efterretningstjeneste skønner, at der befinder sig cirka 40 norske børn i lejre i Syrien.

Dansk dreng skal hjem

De danske myndigheder har taget kontakt til kurdiske myndigheder i Syrien med henblik på at få en såret 12-årig dreng, der er dansk statsborger i en flygtningelejr i Syrien, til Danmark.

Det fortæller Abdul Kareem Omar, der er udenrigskoordinator for de kurdiske myndigheder til TV2.

Drengen befandt sig i landsbyen Baghouz, som var Islamisk Stats sidste bastion i Syrien, da byen i marts faldt til de kurdiskledede styrker.