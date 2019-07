Mens du sov: Satte stopper for Mettes livline til EU-forhandlinger

Nervekrigen er fortsat i gang mandag morgen hos Europas stats- og regeringschefer efter maraton-forhandlinger hele natten om de fem topposter i EU-systemet.

Det er endnu ikke lykkedes de 27 landechefer, der også har Theresa May med, at blive enige, hverken til middagen i aftes eller til uofficielle en-til-en-forhandlinger hele natten med EU-præsident Donald Tusk.

Undervejs overgik mødet til kun at omfatte stats- og regeringscheferne uden embedsmandsstøtte og uden mulighed for at kommunikere via en digital livline med deres EU-ambassadører og rådgivere uden for.

Det skriver EU-mediet Politico.

Dermed var den danske statsminister, Mette Frederiksen, i høj grad på udebane i sin topmøde-debut, da hun undervejs ikke har kunnet kommunikere med sin EU-ambassadør, Kim Jørgensen.

De uofficielle forhandlinger fortsætter nu over morgenmaden fra kl. 7.00, hvor EU-landenes regeringsbosser skal forsøge at nå til enighed om de fem poster.

De ledige poster Formanden for EU-kommissionen Statscheferne nominerer en kandidat, som Europa-Parlamentet efterfølgende skal vedtage Formanden for Det Europæiske Råd - 'EU-præsidenten' Udpeges af statscheferne Formanden for Europa-Parlamentet Udpeges af parlamentet EU's udenrigschef - 'udenrigsministeren' Statscheferne nominerer en kandidat, som Europa-Parlamentet efterfølgende skal vedtage Formanden for Den Europæiske Centralbank Statscheferne udpeger og Europa-Parlamentet konsulteres, dog uden at kunne vælte

Danskere stadig i spil

Det er stadig uvist, hvorvidt en dansker kan blive en af de kommende EU-pinger. Både Margrethe Vestager, Lars Løkke Rasmussen og også Helle Thorning-Schmidt nævnes som mulige kandidater, men kun Vestager har været en af de officielle spidskandidater.

Der kunne dog ikke samles flertal bag hverken hende eller to andre udenlandske 'spitzenkandidater', Manfred Weber og Frans Timmermans, ved det sidste EU-topmøde i forrige uge. Af samme grund er de fleste EU-kommenatatorer enige om, at Vestager spås en lille chance for at komme ud på en af de centrale pladser.

'Sandsynligheden er ikke voldsom stor for, at EU's stats- og regeringschefer i aften eller nat kommer ud fra deres topmøde i Bruxelles og fortæller, at enten Margrethe Vestager, Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen har fået et europæisk topjob', lyder det eksempelvis fra DR's EU-korrespondent, Ole Ryborg.

Mette Frederiksen har annonceret, at hun vil kæmpe for danske navne - frem for socialdemokratiske - ved EU-topmødet.

- Det er ledelsen af Europa, vi skal diskutere, og en af opgaverne er at gøre, hvad jeg kan, for at få Vestager valgt. Gerne allerede i aften