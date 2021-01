Mens verden rettede blikket mod USA, blev 53 anholdt i Hongkong

Tv-kameraer, der bliver væltet. Maskeklædte mænd og kvinder, der stormer den amerikanske kongresbygning. Medlemmer af Repræsentanternes Hus, der bliver eskorteret væk, mens kontorer bliver vandaliseret og demonstranter tager selfies.

De vilde scener fra USA malede sig henover millioner af skærme verden over. I deres skygge malede et andet billede sig frem på den anden side af kloden.

Her blev 53 af de mest fremtrædende pro-demokratiske aktivister i Hongkong ifølge BBC anholdt, som følge af den kontroversielle sikkerhedslov, der blev vedtaget sidste år.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Lovprofessor og pro-demokratisk aktivist Benny Tai ses forlade Ma On Shan Politistationen i Hongkong, efter han blev løsladt mod kaution torsdag. Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

'Ubarmhjertig lovgivning giver frit lejde'

Flere af de anholdte skulle angiveligt have hjulpet til afholdelsen af et uofficielt primærvalg, hvor oppositionen skulle udvælge kandidater til det udskudte 2020-valg. Omkring 1000 betjente skulle angiveligt have deltaget i razziaen.

Anholdelsen har fået organisationer som Amnesty International til at reagere ved at melde ud, at begivenheden fremhæver den undertrykkende kraft af sikkerhedsloven.

'Denne ubarmhjertige lovgivning giver Beijings og Hongkongs autoriteter frit lejde til at knuse alle afvigende holdninger og bringer alle regeringskritikere i risiko for fængsel', udtaler Amnesty Internationals Regionale direktør i Asien, Yamini Mishra i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Ben Chung fra en pro-demokratisk politiske gruppe bliver anholdt i det centrale distrikt af Hongkong. Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Amerikansk advokat anholdt

Razziaen blev udført om morgnen onsdag. Politiet ransagede en række private hjem, medievirksomheder og lovfirmaer.

Ifølge mediet CNN har politiet beslaglagt 200.000 dollars værdier i forbindelse med razziaen.

Flere prominente pro-demokratiske tidligere lovgivere skulle angiveligt være blevet anholdt, samt en række aktivister og distrikstrådgivere.

En amerikansk advokat ved navn John Clancey, som angiveligt skulle have assisteret ved det uofficielle primærvalg, er ifølge CNN også blevet anholdt.