Mere politi på gaden

Politiet vil sætte ekstra mandskab på gaderne fra onsdag for at forklare om blandt andet forsamlingsforbud for forsamlinger over 10 personer. Det siger Rigspolitiet på pressemøde:

- Der er behov for, at vi kan få de sidste med. Der er stadig omgang ude i samfundet, som ligger ud over, hvad der kan forsvares sundhedsfagligt.

- Vi har set billeder fra supermarkeder. Vi har set folk, der var ude i godt vejr og andre steder, hvor man måske tænker, at det er okay at samles flere, fordi det er udendørs.

- Politiet vil ikke trænge ind i private hjem. Men bliver der spillet høj musik og ringer naboerne, så vil politiet komme ud og lukke festen.