Merkel: Europas værdier skal fornys og forsvares

Friheden skal forsvares, mens hadet, racismen og antisemitismen skal bekæmpes.

Det var budskabet fra Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, i en tale på årsdagen for Berlinmurens fald.

Den 9. november, som er årsdagen for Berlinmurens fald for 30 år siden, repræsenterer 'glæde og sorg' i tysk historie.

9. november er også årsdagen for krystalnatten i 1938, hvor Tysklands nazistiske leder Adolf Hitler optrappede jødeforfølgelserne.

Det er "en påmindelse om, at vi alle må sige fra over for racisme og antisemitisme", siger Merkel.

- Det minder os om, at menneskerettigheder ikke kan tages for givet, siger kansleren.

- De værdier, som Europa bygger på - frihed, demokrati, lighed, retssamfundet, respekten for menneskerettigheder - er alt andet end selvfølgelige. De skal fornys og forsvares igen og igen, fastslog Merkel.

Merkel, der selv er opvokset i Østtyskland, er for mange tyskere et politisk symbol på det forenede Tyskland.

Hun ankom lørdag klokken 10 til Bernauer Strasse, hvor der ligger et mindesmærke for opdelingen af Tyskland, og hvor den officielle ceremoni skulle holdes.

Mange af de hundredvis af særligt indbudte gæster var direkte berørt af murens grænse mellem øst og vest.

Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, hædrede lørdag ledere fra de lande, der var en del af Visegrad-gruppen.

Han takkede de østeuropæiske naboer for at have været med til at sikre en fredelig revolution dengang i 1989.

- Sammen med vores venner mindes vi med stor taknemmelighed begivenhederne for 30 år siden, lød det fra Steinmeier under lørdagens ceremoni.

- Uden mod og vilje til frihed fra polakkerne og ungarerne, tjekkerne og slovakkerne, ville de fredelige revolutioner i Østeuropa og Tysklands genforening ikke have været muligt, sagde forbundspræsidenten.