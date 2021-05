Merkel i opfordring til USA: Eksporter vacciner

Lørdag kom Tysklands kansler Angela Merkel og andre EU-ledere med en stærk opfordring til USA - de skal til at komme i gang med at eksportere deres vacciner.

- Nu hvor en stor del af den amerikanske befolkning er blevet vaccineret, håber jeg, at vi kan komme frem til en fri udveksling af komponenter og en åbning af markedet for vacciner, siger hun på et pressemøde efter et møde med andre EU-ledere ifølge AFP.

Merkel og andre EU-ledere har ikke travlt med at få ophævet patenterne på vacciner lige nu, da de ikke mener, at det vil løse problemerne med at få vacciner til fattigere lande.

- Jeg tror ikke, at ophævelsen af patenter er løsningen til at gøre flere vacciner tilgængelig for flere mennesker, siger Merkel.

- Jeg tror hellere, at man har brug for kreativitet og innovation fra selskaber, og for mig inkluderer det beskyttelse af patenter.

I Tyskland er der lige nu skrappe restriktioner for at komme igennem tredje bølge af coronapandemien.

Ursula von der Leyen, formand for EU-komissionen, siger, at omkring halvdelen af alle vacciner, der produceres i Europa eksporteres til omkring 90 andre lande. I samme ombæring opfordrer hun også USA's præsident Joe Biden til at følge trop og komme i gang med eksporten.

- Vi er de mest generøse af alle industrilande. Europa burde være stolte af sig selv, siger Frankrigs præsident Emmanuel Macron ifølge Euronews,

En række EU-ledere har fredag og lørdag været samlet i den portugisiske by Porto for at diskutere vacciner og muligheden for et europæisk coronapas. Mette Frederiksen var også til stede, og har blandt andet udtalt, at hun også under danskere at komme til sydens sol denne sommer.