Merkel og Bieber indsamler milliarder til coronavaccine

En donorkonference lørdag arrangeret af EU har modtaget 6,15 milliarder euro i støtte til behandling af Covid-19.

Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, da den virtuelle konference er slut.

Pengene, der svarer til næsten 46 milliarder kroner, vil gå til udvikling af behandlinger og vacciner mod coronavirus.

Alle i verden skal have adgang til test samt potentielle behandlinger og vacciner, uanset hvor de bor, hvor de kommer fra, eller hvordan de ser ud, mener von der Leyen.

Lørdagens onlinekonference havde også paneldebatter og taler fra akademikere og førende europæiske politikere såsom den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Konferencen blev efterfulgt af en virtuel koncert, hvor værten Dwayne Johnson, også kendt som The Rock, fortalte seerne, at 'vi kan kun bekæmpe denne krise sammen'.

Bagefter sang Miley Cyrus en sang dedikeret til læger og sygeplejersker verden over. Også Shakira, Justin Bieber, Coldplay og mange andre optrådte.

I en video med optagelser fra flygtningelejre og slumområder understregede chefen for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vigtigheden af, at vacciner bliver stillet til rådighed for verdens fattigste og mest sårbare mennesker.

Samtidig advarede tidligere topmodel Naomi Campbell om, at sorte mennesker bliver særligt hårdt ramt af følgerne af epidemien.

Den tidligere professionelle fodboldspiller David Beckham understregede, at det er vigtigt for folk, at sportsbegivenheder begynder igen omend uden tilskuere i starten.

Talsmand for EU-Kommissionen Eric Mamer sagde fredag, at kommissionen allerede har indsamlet ti milliarder euro - 74,5 milliarder kroner - til udvikling og distribution af vacciner.

- Formålet med konferencen og koncerten er at skaffe endnu mere finansiering til at sikre adgang til vacciner for alle, der har brug for dem, sagde talsmanden.

Også den danske 'Game of Thrones'-stjerne Nikolaj Coster-Waldau var blandt de mange store navne, der lørdag var med til at indsamle penge.