Merkel og Macron vil give EU-milliarder til coronaramte lande

Tyskland og Frankrig foreslår mandag en fond på 500 milliarder euro som led i en omfattende økonomisk genopretning i EU efter coronakrisen. I danske kroner er beløbet 3730 milliarder, og planen indebærer fælles EU-gæld.

- Det er målet, at Europa skal komme styrket, samlet og solidarisk ud af denne krise, siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, på et pressemøde.

Fonden skal give tilskud til de EU-lande og regioner, der er værst ramt af coronapandemien. Der skal ifølge forslaget ikke være tale om lån, som ellers tidligere har været et krav fra nogle EU-lande.

- Helt sikkert er det, at disse 500 milliarder euro ikke skal betales tilbage af modtagerne, siger den franske præsident, Emmanuel Macron, på pressemødet med Merkel. Et videolink forbinder de to ledere.

Pengene til fonden skal delvist rejses ved, at EU optager lån på kapitalmarkederne. Det vil, hvis det bliver accepteret af de øvrige EU-lande, være historisk i EU-regi.

- Det er første gang, at vi sammen optager gæld på markedet for at flytte budgetmidler til de værst ramte, siger Macron.

Det er planen, at de lånte milliarder skal betales tilbage med penge fra EU-budgettet de kommende to årtier. Altså kommer alle EU-lande til at betale for fonden.

Det er de to landes mål, at genopretningsfonden skal komme oven i de penge, som EU-landene skal betale ind til EU-budgettet i 2021.

Men fonden skal være del af budgettet, som også EU-Kommissionen tidligere har foreslået.

EU-Kommissionens formand bifalder forslaget fra de to store EU-lande.

- Jeg byder det konstruktive forslag fra Frankrig og Tyskland velkommen. Det anerkender omfanget og størrelsen af de økonomiske udfordringer, som Europa står over for, siger Ursula von der Leyen i en skriftlig kommentar.

Von der Leyen siger om forslaget, at det går samme vej, som det EU-Kommissionen arbejder på i øjeblikket. Kommissionen vil dog også tage højde for EU-Parlamentets holdning og for ønsker i de øvrige EU-lande.

EU-Kommissionen har varslet, at et forslag til en fond fremlægges onsdag 27. maj sammen med et nyt udspil til et langtidsbudget for perioden fra 2021 til 2027.

Forslaget til en genopretningsfond er det næste store skridt blandt EU-landene. Tidligere er de blevet enige om tre såkaldte sikkerhedsnet for EU-lande, arbejdstagere og virksomheder.

Den pakke har et samlet omfang af 540 milliarder euro. Den skal være klar fra 1. juni.

Tyskland og Frankrig repræsenterer to forskellige lejre i spørgsmålet om genopretning.

Frankrig har været talerør for de sydeuropæiske lande, som har argumenteret for, at de hårdest coronaramte lande skal have tilskud og ikke lån.

Tyskland, der er den suverænt største bidragyder til EU i faktiske beløb, hører til blandt de lande i nord, der generelt har forsvaret det synspunkt, at man skulle låne penge til EU-landene i syd - og stille krav.

Macron og Merkel har også talt om andet end genopretning på mandagens møde.

De ønsker ifølge den franske præsident at give EU mere kompetence på sundhedsområdet.

EU skal have magt til at kunne opbygge lagre for værnemidler og testudstyr. Desuden skal EU kunne etablere fælles planer for håndtering af pandemier som den aktuelle.