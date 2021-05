Merkel og Macron vil have forklaring fra Danmark om spionage

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, forventer en forklaring fra USA og Danmark efter spionage-historie. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udtalelserne kommer, efter at DR har skrevet i en række historier, at Danmark har bistået den amerikanske efterretningstjeneste med at spionere mod andre europæiske lande via dataovervågning i Danmark.

- Det er uacceptabelt mellem allierede. Og endnu mindre acceptabelt mellem allierede og europæiske partnere, siger Emmanuel Macron mandag.

- Jeg går meget op i den tillid, der er mellem Europa og USA. Derfor afventer vi også en afklaring. Vi har bedt vores danske og amerikanske partnere om at give os information. Vi afventer disse svar, fortsætter Macron.

Kommentarerne falder efter et virtuelt tysk-fransk topmøde. Ifølge AFP erklærer Angela Merkel sig enig i Emmanuel Macrons udtalelser.

Begge toppolitikere siger ifølge nyhedsbureauet, at de forventer, at både Danmark og USA forklarer sig, efter at sagen er kommet frem.

DR's historier beskriver, hvordan overvågning af datakabler i Danmark - som tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har bekræftet - er brugt til at spionere mod tyske, svenske, norske og franske politikere.

Historien er baseret på anonyme kilder, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) har over for Ritzau ikke ønsket at stille op til interview. I en kommentar har hun tidligere skrevet, at regeringen ikke vil 'gå ind i spekulationer om eventuelle efterretningsmæssige forhold fra pressen eller andre'.

Den danske overvågning af data i samarbejde med USA kom frem i kølvandet på, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom med en skarp kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, i sommeren 2020 baseret på whistleblower-informationer.

Tilsynet skrev, at FE blandt andet havde tilbageholdt information, havde følt sig over loven, og at der var indikationer på, at der var 'operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning'.

Efterfølgende sagde flere anonyme kilder til blandt andet Berlingske, at der var tale om dataovervågning. I interviews efterfølgende bekræftede Claus Hjort Frederiksen de informationer.

Det er den dataovervågning, der altså ifølge DR er blevet brugt til spionage mod Danmarks allierede i Europa.