Merkel rystet: Det er utilgiveligt

Angela Merkels eget parti, CDU, overraskede onsdag mange ved at samarbejde med det højreorienterede parti AfD

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kalder sit eget partis nylige samarbejde med Alternative für Deutschland (AfD) for 'utilgiveligt'.

Det sker under et besøg i Sydafrika.

Merkels reaktion kommer i kølvandet på en overraskende udvikling i den tyske delstat Thüringen onsdag. Her valgte Merkels parti, CDU, at samarbejde med det højreorienterede parti AfD.

CDU og resten af de etablerede tyske partier samarbejder generelt ikke med AfD, som de blandt andet kritiserer for at have racistiske holdninger.

Alligevel valgte CDU i Thüringen sammen med AfD at støtte den relativt ukendte kandidat Thomas Kemmerich fra liberale FDP som leder i delstaten.

- Det er utilgiveligt, og det skal trækkes tilbage, siger Merkel torsdag.

Højtstående medlemmer af den tyske regeringskoalition, der består af CDU og socialdemokratiske SPD, mødes lørdag for at diskutere sagen.