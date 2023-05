Messerschmidt amok på Twitter: - Uværdigt

Messerschmidt har hen over pinsen været flittigt ude med riven på Twitter. Det fik også folketingskollegaen Lars Christian Brask (LA) at mærke, som Messerschmidt mandag kaldte for 'lille pjevs'

'Liberale mimoser' og 'begrundet mistanke' om økonomisk svindel i Enhedslisten.

DF-formand Morten Messerschmidt har boltret sig på Twitter søndag aften og mandag formiddag, hvor høj som lav har fået leveret både bredsider og udokumenterede anklager fra partiformanden.

Både på sin egen profil - og særligt på andres opslag - har han nemlig kastet sig ud i et sandt maraton af bidske svar og svinere, viser en gennemgang af Messerschmidts seneste svar og opslag.

'Uklædeligt, uværdigt og overraskende,' lyder Brasks dom over DF-formandens snitter. Foto: Gregers Tycho

Her fik LA's folketingsmedlem Lars Christian Brask ørerne i Messer-maskinen, da han postede et billede fra et restaurantbesøg på Ristorante da Ivo i Venedig, som man alene kan komme til via båd. Et sted, der er kendt for at huse prominente personer som for eksempel George Clooney.

'Hvis det er godt nok for George Clooney, så er det også for os,' skrev Brask.

'Det er jo ikke første gang, du er på mere end dybt vand,' svarede Messerschmidt.

'Sidst var midt i Stillehavet,' fulgte LA'eren op.

Den opfattelse delte Messerschmidt dog ikke helt med Brask.

'Som jeg husker det, har det været en rimelig permanent tilstand, når du befandt dig i folketingssalen,' lød det fra Messerschmidt.

Sådan så korrespondancen mellem de to folketingsmedlemmer ud. Screenshot/Twitter

- Uklædeligt, uværdigt, overraskende

Ekstra Bladet har talt med Lars Christian Brask om svineren, som han kalder 'uklædeligt, uværdigt og overraskende'.

- Hvad synes du om sådan et angreb sat ind fra en folketingskollega?

- Det er fair nok, hvis det er en sag, man går efter. Men her er det personen snarere end bolden. Jeg er en tidligere leder fra erhvervslivet og går meget op i, hvordan man behandler sine medarbejdere, så med den opdragelse i bagagen synes jeg bestemt, at det er en helt forkert måde at gøre tingene på.

- Derudover er han også markant senior i forhold til mig og folketingserfaring. Han er desuden også partileder, og jeg synes, at det er uklædeligt, at en leder af et parti på den måde går efter en fodsoldat. Det havde jeg ikke selv gjort, siger Brask.

Brask mener heller ikke, at Messerschmidt just fremstår som et godt forbillede for 'resten af folket' i sin Twitter-tour de force.

Samtidig understreger han, at der ikke går noget uvenskab forud for kontroversen.

- Det er en uskik, når vi som politikere bør være forbilleder for resten af folket. Taler vi sådan til hinanden og opfører os på den måde over for hinanden, så synes jeg, at man mister noget respekt og værdighed, lyder dommen fra LA'eren.

Messerschmidt: 'Den lille pjevs'

Da Ekstra Bladet fanger DF-formanden på telefonen mandag formiddag, er tonen da stadig skarp og kontant. Her forklarer han, at optrinnet skyldes Brasks 'usammenhængende holdning' til Facebook-censur af særligt højreorienterede røster.

Messerschmidt finder det 'usammenhængende', at Brask på en og samme tid forsvarede ytringsfriheden og Facebooks ret til censur. Foto: Jonathan Damslund

- Vores tråd handler jo om, at han har et fuldstændigt usammenhængende synspunkt i forhold til noget, der burde være en liberal kerneværdi. Nemlig ytringsfriheden. Så det skal han da selvfølgelig have på puklen for.

- Er det måden, man skal tage disse ’uenigheder’ på?

- Den lille pjevs - er det gået for hårdt for sig? Det må du i øvrigt gerne citere mig for, siger Messerschmidt.

- Hvis han ikke kan tåle en festlig runge på Twitter, så bør han holde sig fra sociale medier i helligdagene. Trække stikket, hvis han har brug for at puste ud. Jeg tror ovenikøbet, han kalder sig folketingsmedlem på Twitter, og ikke ’Lars Thomsen’, eller hvad han hedder – ’Hansen’?

- Lars Christian Brask.

- Lars Brask, ja, det er rigtigt. Og han skriver jo ikke ’lad være med at gå til mig, jeg er ømskindet’ på sin profil, siger DF-formanden.