Messerschmidt: Der er flere udmeldelser på vej

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, føler sig overbevist om, at der er en dybere sammenhæng mellem, at Inger Støjberg stifter et nyt parti, og at Peter Skaarup og Jens Henrik Thulesen Dahl næste dag melder sig ud af Dansk Folkeparti.

Det siger han til DR Nyheder.

- Maskerne falder nu. Der har været nogen, der har spillet et dobbeltspil igennem lang tid, siger Messerschmidt.

Han tror, at forløbet har været planlagt, og at de næste udmeldelser kan følge ret snart.

- Mon ikke det her er nøje tilrettelagt, så der også kommer en lille overraskelse i morgen eller i overmorgen, siger Messerschmidt.

Han nævner selv sin forgænger, Kristian Thulesen Dahl, som et muligt bud på den næste, der siger farvel til partiet.

- Jeg bemærker, at Kristian ikke genopstiller for Dansk Folkeparti, og i næsten samme åndedrag inviterer Inger Støjberg ham ind i sit parti.

- Men jeg synes næsten, Kristian selv skal have lov til at komme med den nyhed, siger Morten Messerschmidt.