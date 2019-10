Messerschmidt: Det er en farce

Morten Messerschmidt (DF) afviser kategorisk, at han og Dansk Folkeparti skulle have begået noget strafbart i Meld og Feld-sagen. I stedet retter han kritik mod EU's anti-svindelenhed, Olaf.

- At vi har begået noget, der skulle være strafbart, som har været ret kraftigt antydet, det kan jeg fuldstændig afvise.

- Det er rart at få sat et punktum for den her næsten farce-agtige affære, og så håber jeg, at dansk politi kan konkludere noget hurtigere. Jeg er ret sikker på, at de vil føle sig bundet af nogle lidt andre saglighedskriterier, end det vi har oplevet fra Olaf, siger Morten Messerschmidt til TV2 News.

Messerschmidt har været præsident for netop Meld og Feld.

Meld og Feld-sagen har indtil nu været behandlet i EU's anti-svindelenhed, men nu er sagen blevet overdraget til Bagmandspolitiet. EU-midler for 4,4 millioner kroner er angiveligt blevet kanaliseret til uretmæssige aktiviteter af de to europæiske pengetanke som Morten Messerschmidt har stået i spidsen for.

Ifølge Olaf er Meld og Feld direkte blevet benyttet til at 'opnå ulovlige gevinster' til deres egne medlemmer eller til andre - dette 'til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser.'

Messerschmidt-sag overdrages til Bagmandspolitiet

I et interview på TV2 News er Messerschmidt dog hurtig til at feje for egen dør.

- Jeg antager, at det ikke er Dansk Folkeparti, der er tale om, men jeg har ikke set rapporten. Jeg ved ikke, hvad de har siddet og fedtet rundt med de sidste fire år.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg ikke har gjort noget ulovligt. Vi har fulgt de anbefalinger, vi har fået, og det er også derfor, at vi har været så fuldstændig klare i mælet i forhold til at sige 'vil de have penge tilbagebetalt? Fair nok, de kan da bare sige til'. For os har det her ikke handlet om pengene, siger Morten Messerschmidt

Sagens hovedperson er mildest talt godt træt af den negative omtale som sagen har medført.

- Det har da været drønirriterende og er da drønirriterede, at sådan en sag her, igennem så lang tid, giver anledning til at politiske modstandere og andre ligesom kan stikke lidt til det, og have en dyne liggende over dit politiske arbejde. Så det er da rigtig irriterende, derfor håber jeg også at sagen den kan blive lukket hurtigt, siger Morten Messerschmidt til TV2 News.

