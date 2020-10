Messerschmidt kylet ud af radioprogram

Unge klimademonstranter under 18 bør ikke udtale sig demokratisk, sagde Morten Messerschmidt. Så slukkede DR hans mikrofon

- Du skal slet ikke udtrykke dig demokratisk. Du skal gå i skole, og så skal du vente, til du bliver 18 år.

Det var den tørre udmelding, der tirsdag eftermiddag fik Morten Messerschmidt smidt ud fra en direkte radioudsendelse på P1.

I programmet 'P1 Debat' diskuterede de dagens klimademonstrationer, der fandt sted i forbindelse med Folketingets åbning. Demonstrationer, klima- og kulturordføreren fra Dansk Folkeparti ikke havde meget tilovers for.

Generelt er han nemlig resistent over for folk, der kun kan tale kollektivt, lod Morten Messerschmidt lytterne forstå, inden han kaldte demonstrationerne en blanding af 'et cirkus og en børnehave'.

Demonstranter, hvor af mange var ganske unge og en del af gruppen Fridays for Future, som opfordrer unge til at strejke fra skolen til fordel for klimademonstrationer.

- Jeg synes ærlig talt, det er noget pjat. Jeg synes ikke, unge mennesker på den måde skal gå rundt og lege politikere. Der er en grund til, at vi har en valgret, der hedder 18 år.

Så uforskammet!

Det fik værten, Gitte Hansen, til at afbryde ham og sende ordet videre til de andre deltagere i programmet.

- Det er fair at benytte sig af sine demokratiske ret. Man har da ret til at mene noget, sagde Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen lød mildest talt rystet over Morten Messerschmidts udtalelser. Især da Messerschmidt i begyndelsen af sin taletid, kaldte den unge demonstrant for 'vores veninde her'.

- Jeg synes, det er så uforskammet af dig, at du kalder en klimaaktivist for 'veninde' i den her debat.

Slukkede hans mikrofon

Da Messerschmidt afbryder og siger, at de unge demonstranter bare står og råber noget, der 'står på en pamflet, de har fået fra Greenpeace', bliver det for meget for Sofie Carsten Nielsen.

Og også for værten.

Herefter fortæller hun nemlig Messerschmidt, at hun slukker for hans mikrofon, som kvitterer med et grin og siger:

- Det var en fornøjelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DF's Morten Messerschmidt og chef for P1 Jakob Sloma.