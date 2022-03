Messerschmidt rasende: - Vi er blevet ført bag lyset

Regeringen har ikke fortalt, at de nye skatteregler kan lukke og slukke massevis af banko-foreninger i hele landet, lyder ordene fra Morten Messerschmidt. Partiformanden kræver skatteministeren i salen

- Regeringen skylder en god forklaring på hele forløbet.

Ordene kommer fra Morten Messerschmidt (DF), der er rasende på regeringen. For ifølge partiformanden har regeringen ikke beskrevet konsekvensen af de nye skatteregler for bankoforeningerne.

Et flertal på Christiansborg er netop blevet enige om nye rammer for, hvor meget og hvordan der skal betales skat af bankospil.

I bund og grund har banko-foreningerne to muligeder. Enten kan de udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål. Den anden lyder på at betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten.

Men banko-foreningerne er i knæ, for ifølge dem kan de ikke hoste op med pengene. Og Messerschmidt stemmer ikke grønt til et skatteforslag, der får fatale konsekvenser for foreningslivet i Danmark.

- Jeg er rasende. Jeg føler, at vi (DF, red.) er blevet ført bag lyset. Vi fik at vide, at bankoforeningerne var med til forslaget, men nu er virkeligheden en helt anden, siger Messerschmidt til Ekstra Bladet.

- Hvad vil du og Dansk Folkeparti så gøre nu?

- Vi kræver en forklaring. Sagen er nu til høring, og vi kræver skatteministeren (Jeppe Bruus, S, red.) i salen inden næste uge, afslutter Messerschmidt.

Messerschmidt mener, regeringen ikke har lagt alle kort på bordet. Foto: Martin Sylvest

Genkender ikke kritikken

I Socialdemokratiet forstår man ikke kritikken fra Morten Messerschmidt. Skatteordfører Troels Ravn (S) mener, at forhandlingsforløbet har været grundigt og nøje overvejet.

- Hans (Messerschmidts, red). kritik lyder meget voldsom, og retorikken kan jeg ikke forstå. Vi har haft et grundigt forhandlingsforløb, før vi har fastlagt denne lovgivning, siger Troels Ravn til Ekstra Bladet.

- Men ifølge Messerschmidt er Dansk Folkeparti ikke blevet informeret om, at de nye skatteregler vil lukke massevis af banko-foreninger i landet. Passer det?

- Det genkender jeg ikke. Dansk Folkeparti har haft en ordfører, der har været godt forberedt og samtidig godt inde i stoffet.

- Hvis der er tale om banko-foreninger, der lukker, så får I ikke en grøn stemme fra Dansk Folkeparti. Hvad siger du til det?

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor DF ikke vil tage kampen op mod de foreninger, der ikke har doneret nok. De nye regler vil sørge for, at overskuddet bliver brugt til et godt gøremål, afslutter Troels Ravn.

I dag er reglerne således, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

Det vides ikke, hvornår de nye regler vil træde i kraft.

