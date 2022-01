Messerschmidt til kritiske partifæller: Personangreb skal stoppe

Frustrationen over valget af Morten Messerschmidt som formand for Dansk Folkeparti skal snart forstumme.

Det siger den nyvalgte DF-formand selv med adresse til de kritiske DF-røster, som ikke ønskede ham som formand. Og som sådan set fortsat ikke gør det.

Messerschmidt sætter dog ikke en deadline for, hvor længe frustrationen skal have lov til at blive luftet.

- Nu må røgen lige lægge sig, og folk må få en god nattesøvn og overveje, hvad de vil. Det siger sig selv. Vi er jo alle sammen mennesker.

- Men man må også have en forståelse for, at årsmødet, baglandet, har sendt et klart signal om, at man ikke længere gider personangreb i medierne. Nu vil man have, at DF kendes for det politiske projekt, siger Messerschmidt, der blev valgt søndag på et ekstraordinært årsmøde i Herning.

- Vi er nødt til relativt hurtigt at få styr på følelserne. Vi er valgt til at varetage Danmarks interesser, og derfor må vi også være professionelle.

- Jeg kommer ikke til at sige, at der er en bestemt deadline. Men jeg kan sige til både medlemmer og de vælgere, der måtte være interesserede i DF's politik, at tiden, hvor vi lufter det beskidte vasketøj på forsiden af Ekstra Bladet, er slut, siger Messerschmidt.

Efter sejren i formandskampen søndag eftermiddag forstummede de kritiske røster fra en uskøn og barsk formandsvalgkamp ikke lige frem.

En af modkandidaterne Martin Henriksen fortsatte sin hårde kritik af Messerschmidt, som Henriksen ifølge ham selv ganske enkelt ikke stoler på.

Folketingsmedlemmerne Marie Krarup, Liselott Blixt og Bent Bøgsted, som offentligt har luftet tanker om at forlade DF, hvis Messerschmidt blev formand, holdt heller ikke igen efter Messerschmidts valgsejr.

- Kritik er meget velkommen. Den har jeg fået masser af gennem mit politiske virke, siger Messerschmidt.

- Det er et spørgsmål om, hvordan man afsender den. Kan man finde ud af at tale internt til hinanden, kan man sige rigtig meget. Men den tid, hvor man bare kunne lufte alverdens bekymringer og angreb på forsiden af Ekstra Bladet og andre tabloide medier, den er altså slut.

- Så handler det ikke om at kritisere nogen, men om at ville promovere sig selv på bekostning af partiet. Og det skal være slut, siger han.

Første store opgave for Messerschmidt er at få styr på folketingsgruppen, som er totalt splittet i forhold til formandsspørgsmålet. Messerschmidt vil tale på tomandshånd med dem, som har kritiseret ham, siger formanden.

- Jeg gør mig ingen illusioner om, at det her bliver let. Men jeg tror, at det er en opgave, jeg kan løfte i fællesskab med mine kolleger, og der går jeg ind til det her med stor fortrøstning, siger han.

Om eksempelvis Martin Henriksen fortsat er medlem af DF til sommer under Messerschmidts ledelse, eller om partiet kan holde sine 16 mandater i Folketinget resten af valgperioden, siger formanden selv:

- Det er min forventning, at de, der er valgt for DF, forbliver medlem af DF, fordi man har sådan set sagt ja til at arbejde for Danmark, og det er det vigtige. Og så vil jeg gerne reservere de øvrige overvejelser til private samtaler og ikke, selv om det er fristende, igennem medierne, siger Messerschmidt.

DF skulle vælge ny formand, fordi Kristian Thulesen Dahl valgte at træde tilbage som konsekvens af et skidt kommunalvalg for partiet i november.

Messerschmidt vandt kampvalget om formandsposten foran de to hovedbestyrelsesmedlemmer og tidligere folketingsmedlemmer Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.