Messerschmidt tiltales for misbrug af 100.000 kroner

Bagmandspolitiet vil tiltale Morten Messerschmidt i sag om misbrug af 100.000 kroner som følge af den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Det oplyser forsvarsadvokat Peter Trudsø torsdag, efter flere udsættelser fra Bagmandspolitiet - Søik - i sagen.

'Som forsvarer for Morten Messerschmidt kan jeg oplyse, at jeg dags dato er blevet orienteret om, at Søik ønsker Folketingets samtykke til, at min klient tiltales for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015, meddeler advokat Peter Trudsø i en sms til Ekstra Bladet.

Ifølge advokaten nævnes et beløb på 98.835 kroner i anklageskriftet. Morten Messerschmidt anser dog sig selv som uskyldig.

'Morten Messerschmidt ser frem til at få sagen afsluttet så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg forventer naturligvis en fuldstændig frifindelse, oplyser Peter Trudsø.

DF-skandalen handler om, at tidligere medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) er anklaget for misbrug af EU-midler. Han er i dag medlem af Folketinget og næstformand i DF.

14 afhøringer

Bagmandspolitiet har indtil videre gennemført 14 afhøringer i Danmark og i udlandet. En af dem er DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Det var i august 2016, at Morten Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Adskillige gange har politiet udskudt en afgørelse. Først lød det, at der ville komme en afklaring ved udgangen af 2020. Nu er tiltalen så klar - næsten.

- Jeg kan bekræfte, at Rigsadvokaten har indstillet til Justitsministeriet, at Folketinget giver samtykke til at rejse tiltale mod et medlem af Folketinget i den såkaldte Meld- og Feld-sag, siger Jens Fuglsang Edelholt, presserådgiver, anklagemyndigheden.

Uvished om Vistisen

En anden af sagens hovedpersoner, DF's tidligere medlem af EU-parlamentet Anders Vistisen, ved endnu ikke, om han tiltales i sagen, oplyser hans advokat Kåre Pihlmann.

- Vi har endnu intet hørt i forhold til min klient angående tiltale eller frafald, siger Kåre Pihlmann.

Meld & Feld Den europæiske partialliance Meld og den tilhørende fond Feld blev i 2015 tvangsopløst på grund af misbrug af EU-midler. Daværende EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) var formand, og partifællen Anders Vistisen var kasserer i Meld. Ifølge EU's antisvindelkontor har medlemmerne begået bedrag for at opnå uretmæssig vinding til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser.

Tulles højre hånd

Dansk Folkepartis sag om misbrug af EU-penge involverer også DF-formand Kristian Thulesen Dahls højre hånd.

Dansk Folkepartis administrationschef, Jeanie Nørhave, udgav sig for at være to forskellige hotelchefer på kontrakter med den skandaleramte partialliance, Meld.

Det viser kontrakter med Hotel Koldingfjord og Color Hotel Skagen underskrevet i henholdsvis 2014 og 2015, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Hoteldirektøren i Skagen føler sig misbrugt.

Du kan læse Ekstra Bladets første afsløringer af DF-opholdet i Skagen her.

Programmet, som blev sendt ind til EU, så noget anderledes ud end Dansk Folkepartis program.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl.