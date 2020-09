Mette F: - Det er bekymrende

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, ser med bekymrede øjne på de nye smittetal og det stigende antal indlagte med coronavirus.

- Det er bekymrende, og det gælder både antallet af smittede og antallet af indlagte, siger Mette Frederiksen om det nyeste tal over antallet af smittede med coronavirus.

- Derfor har vi besluttet en række nye restriktioner, som også kommer til at køre hen over det næste stykke tid. Jeg kan kun opfordre til, at alle følger retningslinjerne.

Hun siger, at regeringen hele tiden overvejer nye restriktioner og ser brug af mundbind i supermarkeder som en mulighed.

Nye anbefalinger om brug af mundbind

Her er tallene

Der er 18 nye coronaindlæggelser på de danske hospitaler. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er der dermed 110 indlagte på hospitaler med coronavirus.

Yderligere 435 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Danmark siden opgørelsen søndag. Der er ingen nye coronadødsfald.

I alt er 27.072 personer bekræftet smittede, siden coronavirus brød ud i Danmark.

