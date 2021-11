Mette F: Et stadig rødere København har konsekvenser for os

Der er sket et skred i København, som er blevet rødere og rødere, og det har også konsekvenser for Socialdemokratiet.

Det konstaterer statsminister Mette Frederiksen (S), der tirsdag morgen er mødt op for at støtte Socialdemokratiets spidskandidat i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

- Men vi har taget ansvaret i mange år, og vi er klar til at tage det igen, lyder det fra statsministeren.

Statsministeren mener det er for tidligt at drage nogen konklusioner på baggrund af de meningsmålinger, der til dels viser, at Socialdemokratiets ellers så faste overborgmesterpost kan blive truet af Enhedslisten.

- I dag er det vælgerne, der bestemmer, siger hun.

Mette Frederiksen opfordrer i det hele taget folk til at drage mod stemmeurnerne på trods af det stadig stigende smitte i samfundet.

- Og man kan roligt og trygt gå ned og stemme. Der er taget højde for afstand og afspritning, og så kan man sågar tage sin egen kuglepen med.