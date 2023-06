Mette F i Det Hvide Hus: - Det skal vi lægge mærke til

Uanset om USA's præsident, Joe Biden, kommer snublende ind i Det Ovale Værelse, når han senere i dag tager imod statsminister Mette Frederiksen (S), eller om velkomsten går som smurt, vil alles øjne og ører være rettet mod dem.

Er de to statsledere på kram? Nøjes de med et håndtryk? Er det tale om et glædeligt gensyn eller et besøg med isnende kold luft, der virker som om, det hurtigt skal overstås?

Alt vil blive nøje iagttaget, men især de ord, statslederne har planlagt at sige til hinanden, vil efterfølgende blive dissekeret af politiske kommentatorer.

Det fortæller Mads Dalgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., over for Ekstra Bladet:

- De ord, vi skal sidde og analysere fuldstændig tungt på, er især NATO-rygterne. Jeg forventer ikke, at Joe Biden siger noget direkte, men er der nogen form for indikation på, at han taler varmt for Mette Frederiksen i en NATO-kontekst?

- Det bliver også interessant, om Mette Frederiksen kommer til at spille på det nye forsvarsforlig og begynder at reklamere med det over for præsidenten.

Mette Frederiksen og Joe Biden har mødt hinanden adskillige gange, men det er første gang, statsministeren besøger Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

Rygterne tog til

De norske medier VG og NRK var blandt de første til at omtale den danske statsminister som kandidat til posten som generalsekretær i NATO, når Jens Stoltenbergs nuværende kontrakt udløber til efteråret.

Og da mødet med Biden blev meldt ud, tog rygterne til.

Det foregår nemlig kun en måned før NATO-topmødet i juli.

- Det er svært at sige, om mødet rammer helt tilfældigt ned i de her spekulationer, eller om det er en form for jobsamtale, men generelt i forhold til hvordan NATO vælger ny generalsekretær, så er USA den vigtigste aktør, vurderer Mads Dalgaard Madsen.

Obskur proces

Formelt skal NATO's 30 medlemslande blive enige om en ny leder til posten, men ifølge Mads Dalgaard Madsen har USA mest at skulle have sagt. Og er USA imod en bestemt kandidat, er kampen om posten slut, før den egentlig er statet.

- Det er den mest obskure ansættelsesproces. Der er en masse snakken i krogene og ingen formel ansættelsesproces. USA er hovedsponsor af klubben, om man så må sige, og derfor skal kandidaterne have en form for tommel op fra Washington for at have den mindste chance.

- Derfor bliver det også meget interessant at se, om Joe Biden nævner det mindste om rygterne i dag.

Hvad betyder et besøg i Det Hvide Hus for en dansk statsminister?

- Det at sidde i Det Ovale Værelse og gnubbe skuldre med en af verdens mest magtfulde personer er det mest prestigefyldte, man kan gøre som statsoverhoved. Det viser, at Danmark spiller en aktiv rolle, hvor de vigtige beslutninger bliver truffet, og derfor er det en prioritet for danske statsoverhovedet, siger Mads Dalgaard Madsen og tilføjer:

- Men det er også vigtigt at sige, at det jo ikke er et statsbesøg. Der taler vi den helt store røde løber, danske flag i gaderne, alle de kendte dansk/amerikanere inviteres til gallamiddag, og at statsministeren typisk vil have en stor forretningsdelegation med sig. Det sker ikke i dag.

Er det så et tegn på, at forholdet mellem Danmark og USA ikke er så stærk, som Danmark vil have det til at være, at Mette Frederiksen har skullet vente rekordlænge - over 1600 dage - på at komme i Det Hvide Hus?

- Vi skal huske på, at det har været nogle ret usædvanlige år, der er gået, mens Mette Frederiksen har været statsminitser. Coronapandemien var altopslugende, Biden har ikke på samme måde prioriteret at møde verdensledere, og så kom både et dansk folketingsvalg og den britiske dronnings begravelse i vejen.

- Alt det har haft stor indflydelse på, at mødet ikke er blevet holdt før nu.

