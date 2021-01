Mette F: Restriktioner kan blive forlænget

Som indledning til Folketingets partilederdebat sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at coronarestriktionerne kan blive forlænget allerede i dag, tirsdag.

- I sidste uge forlængede vi restriktionerne, foreløbig til og med 7. februar.

- Men situationen er så alvorlig, at vi meget vel kan se ind i, at der bliver behov for at forlænge en del af de restriktioner, vi kender, allerede i dag, for det er et kritisk sted, vi står, siger statsminister Mette Frederiksen (S) under partilederdebatten i Folketingssalen.

Risiko i Danmark: Her er smitten gået 'grassat'

Hun oplyser, at omkring tre procent af befolkningen er blevet vaccineret mod corona.

- Samtidig udruller vi vaccinerne så hurtigt, vi overhovedet kan. Omkring tre procent af danskerne er nu vaccineret. Det er den højeste andel i EU, og vi gør, hvad vi kan, for at få frigivet flere vacciner hurtigere, siger Mette Frederiksen.

Heunicke: Kontakttallet falder til 0,6 - men B117 skaber usikkerhed

De nuværende restriktioner blev indført 5. januar

Endnu 724 er bekræftet smittet med covid-19 tirsdag

Det viser tal fra SSI.

Tallet er det laveste på et døgn siden oktober.

Antal indlagte falder med 25 til 792. 32 er døde.