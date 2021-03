Mette F.: Åbner for yderligere genåbning

Tredje bølge af pandemien skyller ind over en række større lande i Europa, mens diskussionen i Danmark går på, hvilke dele af samfundet, der skal åbne næste gang. Det skyldes, at smitten er relativt lav herhjemme.

Den yderligere åbning ventes at være omkring påske i starten af april. Men de borgerlige partier presser på for at få åbnet for, at flere skolebørn kan vende tilbage i institution allerede i morgen.

Tirsdag antyder statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at der godt kan blive åbnet hurtigere op end ventet.

- Det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis vi ikke havde haft restriktioner i anden bølge, så tror jeg ikke, at vi havde haft de smittetal, vi har haft.

- Der er stadig flere danskere, der bliver vaccineret, og flere lader sig teste flere gange om ugen. Også i dag har vi meget høje testtal. Alt det er med til, at vi har tingene under kontrol og dermed kan åbne mere op end andre lande.

Bivirkninger: Skal du kontakte din læge? Smerte, hævelse og rødme ved indstiksstedet Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Hvis du efter en vaccine har ondt, der hvor du blev stukket, er det ikke unormalt, at du kan føle lidt ubehag. Og ifølge Tue Flindt Müller, er det ikke noget, som du behøver være nervøs for. - Der, hvor man er blevet stukket, kan man godt få en hævelse og en rødme, der kan vare ved i noget tid. Det er ganske forventeligt, siger Tue. Hævelsen og rødmen bør gå i sig selv igen - gerne inden et par dage. Let hovedpine Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Det er også helt normalt ifølge Tue Flindt Müller, at man kan opleve en let hovedpine efter et vaccinestik. - Der kan være nogen, der oplever en let hovedpine i et par dage - måske sammen med andre influenzalignende symptomer, siger Tue. - Varer det længere tid end to til tre dage, bør du kontakte læge. Utilpashed/kvalme Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Ligesom med en let hovedpine, så er en af de forventelige bivirkninger ved en vaccine, at man kan opleve ubehag i kroppen. Hold øje med det på samme måde som andre influenzalignende symptomer. Varer symptomerne længere end et par dage, så kontakt læge, for så kan det muligvis skyldes noget andet. Feber Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Dette er blandt andet også et influenzalignende symptom, som er en af de kendte og forventelige bivirkninger ved en vaccine. - Varer det længere end to til tre dage, bør du tage kontakt til din læge, siger Tue. - Det kan jo skyldes noget andet. Kulderystelser Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Kulderystelser hører ind under de influenzalignende symptomer, som man forventer, der opstår hos nogle personer, der er blevet vaccineret med en coronavaccine. Der gælder det samme med at kontakte sin læge, hvis det varer ved efter et par dage. Muskelømhed Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Muskelømhed hører ind under de bivirkninger, som man forventer, der opstår hos nogle personer, der er blevet vaccineret med en coronavaccine. Der gælder det samme med at kontakte sin læge, hvis det varer ved efter et par dage. Allergiske reaktioner Skal jeg kontakte læge? Ja. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der ved alle vaccinationer en lille risiko for sjældne, kraftfulde allergiske reaktioner - herunder anafylaktiske reaktioner. Disse kan være livstruende, hvis ikke de behandles omgående. Udslet over det hele Skal jeg kontakte læge? Ja. - Hvis du har udslet på hele kroppen efter en vaccine, vil vi gerne, at du reagerer, siger Tue. Udslettet kan komme flere steder på kroppen eller over hele kroppen. Det kan vise sig som finprikket, rødt udslet eller som små øer på arme, ben og nogle gange hals. - Hvis det kun lige er omkring, der hvor man blev stukket, så skal man ikke kontakte læge, men får du det andre steder, skal du ringe, siger Tue Flindt Müller. Voldsom opkast Skal jeg kontakte læge? Ja. Har du voldsomme opkastninger og kvalme efter en vaccine, bør du kontakte læge, mener Tue Flindt Müller. Kraftig hovedpine i flere timer Skal jeg kontakte læge? Ja. - Det er fint, hvis du har en let hovedpine, det må du gerne, men oplever du en kraftig hovedpine, så skal du kontakte din læge, siger Tue Flindt Müller. Den kraftige hovedpine må ikke vare mere end nogle få timer.

- Derfor kan det godt være, at vi kan rykke frem, hvornår vi kan åbne mere, siger Mette Frederiksen.

Fredag var partilederne indkaldt til fysiske forhandlinger i Statsministeriet, som handler om en mere langsigtet plan frem mod sommer. De skal være afsluttet 23. marts.

Det skal give samfundet mere forudsigelighed og vished om de delvise genåbninger, der kommer de næste måneder.

Partilederne er enige om, at skolebørn er dem, der står først for ved den næste genåbning. Men der er uenighed om, hvornår det skal være.

Mange skolelever er allerede vendt tilbage, men de resterende må vente til påske, medmindre partierne indgår en aftale om, at det kan ske før.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Gymnasieelev Maria Rebollar Bach fortæller om, hvordan det har været at gå hjemme og starte i en ny klasse.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogle ting, der kan åbne med det samme fremfor at skulle vente tre uger.

Vaccineplan 1. Beboere i plejebolig Hører du til målgruppe 1, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 6. Gruppen består af 43.138 personer. 2. Personer over 65 år, som får hjælp i eget hjem Hører du til målgruppe 2, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 65 år eller ældre

Du modtager personlig pleje og praktisk hjælp

Du bor i egen bolig Gruppen består af 55.629 personer. 3. Personer over 85 år Hører du til målgruppe 3, kan du regne med at blive vaccineret i uge 5 til uge 11. Du hører til gruppen, hvis: Du er 85 eller derover Gruppen består af 97.449 personer. 4. Udvalgt frontpersonale Hører du til målgruppe 4, kan du regne med at blive vaccineret i uge 53 til uge 13. Dette indebærer udvalgt frontpersonale indenfor sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren, som har en særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Gruppen består af 417.175 personer. 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 5, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Dette er personer, som har tilstande eller sygdomme, der medfører særligt øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Gruppen består af 166.937 personer. 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko Hører du til målgruppe 6, kan du regne med at blive vaccineret i uge 1 til uge 14. Denne gruppe involverer pårørende til personer, med særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det er også pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Gruppen består af 6.000 personer. 7. Personer mellem 80-84 år Hører du til målgruppe 7, kan du regne med at blive vaccineret i uge 12 til uge 18. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 80 og 84 år Gruppen består af 131.051 personer. 8. Personer mellem 75-79 år Hører du til målgruppe 8, kan du regne med at blive vaccineret i uge 14 til uge 19. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 75 og 79 år Gruppen består af 235.203 personer. 9. Personer mellem 65-74 år Hører du til målgruppe 9, kan du regne med at blive vaccineret i uge 15 til uge 21. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 65 og 74 år Gruppen består af 549.396 personer. 10. Personer under 65 år med tilstande, som giver øget risiko Hører du til målgruppe 10, kan du regne med at blive vaccineret i uge 15 til uge 24. Målgruppen er personer under 65 år, som har tilstande eller sygdomme, der medfører øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende bliver smittet med COVID-19. Gruppen består af 200.000 personer. 11. Personale med samfundskritisk funktion Hører du til målgruppe 11, kan du regne med at blive vaccineret i uge 17 til uge 23. Personer med en samfundskritisk funktion regnes med at blive vaccineret i det her tidsrum. Gruppen består af 100.000 personer. 12. Resten af befolkningen mellem 16-64 år Hører du til målgruppe 12, kan du regne med at blive vaccineret i uge 20 til uge 32. Du hører til gruppen, hvis: Du er mellem 16 og 64 år Gruppen består af 2.803.878 personer.

Også partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) håber, at det sker før.

- Smittetallene er fortsat lave, og skulle der opstå et smitteudbrud, handler det om at få lukket ned hurtigt, effektivt og lokalt. Det har man vist i Kolding, at man kan gøre, så det kan man selvfølgelig også gøre andre steder, siger Jakob Ellemann-Jensen.