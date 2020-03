Mette F.: Danskere skal arbejde forskudt under genåbning

Danskerne skal indstille sig på at gå på arbejde og i skole på forskudte tidspunkter, hvis samfundet så småt begynder at genåbne efter påske.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), der mandag har åbnet døren for, at Danmark måske kan vende tilbage til hverdagen efter påske.

Hun fortæller på et pressemøde, at en eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt.

Idéen med at arbejde eller gå i skole på forskellige tidspunkter skal blandt andet sikre, at der ikke er for mange mennesker samlet i myldretiden - for eksempel i busser eller tog.

Mette Frederiksen kommer ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske, og hvem der kan forvente at skulle arbejde eller gå i skole på andre tidspunkter, end de måske er vant til.

- Det handler om, at vi skal sprede samfundslivet ud på så mange timer i døgnet som muligt, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Regeringen vil i dialog med blandt andet arbejdsmarkedets parter om at finde løsninger på, hvordan det eventuelt skal skrues sammen.

Der er ikke givet nogen garanti for, at den lange række af restriktioner, der er sat i søen, begynder at blive ophævet fra efter påske. Indtil videre er de gældende til og med 13. april.

Udviklingen med coronavirusset går fornuftigt, men hvis det ændrer sig, kan det modsatte komme i spil.

- Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand. Hvis tallene stiger voldsomt.

- Hvis danskere mødes og forsamles, så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske. Så kan vi komme i den modsatte situation, hvor vi må stramme endnu mere, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

De seneste mere end to uger har skoler, daginstitutioner, videregående uddannelser og de fleste offentlige institutioner været lukket.

Samtidig har storcentre, restauranter, natklubber, frisører, massører og en række andre virksomheder skulle holde lukket.

Derudover er private virksomheder blevet opfordret til at lade flest mulige ansatte arbejde hjemme.

Mette Frederiksen vil ikke konkret gå ind på, hvor regeringen vil åbne i første omgang, når det bliver aktuelt. Hun håber at kunne fortælle nærmere i løbet af denne uge.

- Der har vi fortsat behov for at se på faglige anbefalinger, og det er for regeringen vigtigt, at det sker i samarbejde med Folketingets andre partier.

- Det afhænger under alle omstændigheder om, hvordan det kommer til at gå i de kommende to uger (med coronavirus, red.), siger Mette Frederiksen.