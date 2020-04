Mette F. efterlader spørgsmål om genåbning efter pressemøde

OVERBLIK: Det er sket på statsministerens pressemøder

I takt med at coronavirus kom til Danmark, og regeringen og Folketinget har foretaget vidtgående indgreb for at dæmme op for den, har statsminister Mette Frederiksen (S) holdt en lang række pressemøder.

Få her et overblik over, hvornår de er holdt, og hvad der er blevet meldt ud.

* 6. april:

Statsministeren præsenterede regeringens første skridt til en gradvis, kontrolleret åbning af Danmark. Hvis alt gik vel ville klassetrinene 0.-5. kunne vende tilbage samt børn i daginstitutioner.

Samtidig vil private firmaer kunne begynde at lade medarbejderne komme tilbage på arbejde.

Nedlukningen af det offentlige, forsamlingsforbud og en lang, lang række andre restriktioner blev dog forlænget til 10. maj. Samtidig sagde statsministeren, at 'større forsamlinger' ikke forventes at blive tilladt før efter august.

- Det bliver som at gå på line. Hvis vi står stille, kan vi falde. Går vi for hurtigt, kan det gå galt, sagde Mette Frederiksen.

- Da jeg stod her for en uge siden, indgik vi en aftale: Hvis tallene for indlæggelser med corona gik den rigtige vej, og hvis folk holdt afstand, så kunne vi efter påske gradvist, forsigtigt og kontrolleret genåbne Danmark.

* 30. marts:

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde, at regeringen ville overveje en gradvis genåbning af dele af Danmark efter påske, hvis alt gik vel med smittespredningen.

- Vi kigger ind i en meget mærkelig tid. Vi vil opleve, at flere bliver syge, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åbning af samfundet, sagde Mette Frederiksen.

* 23. marts:

Statsministeren forlængede nedlukningen af Danmark til 13. april.

- Statens Serum Institut vurderer, at tiltagene kan have en effekt på smittespredning og dermed belastning af sygehuse, hvis initiativerne vel at mærke fortsætter. Derfor er det vigtigt, at vi som land holder fast, sagde Mette Frederiksen.

* 17. marts:

Statsministeren iværksatte efter en række hastelove yderligere restriktioner i Danmark for at begrænse smittespredningen.

På pressemødet varslede statsministeren et forsamlingsforbud for forsamlinger på mere end ti personer, lukning af sportshaller, restauranter, barer, natklubber, frisører, vandpibecafeer og så videre.

- Kommer vi til at begå fejl? Ja, vi gør. Men vi vil hellere gå for langt end for kort, sagde Mette Frederiksen.

* 15. marts:

Statsministeren præsenterede den trepartsaftale, der indførte lønkompensation til ansatte, hvis arbejdsgivere oplever store konsekvenser af nedlukningen af Danmark.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af kampen mod corona. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få dansk erhvervsliv og lønmodtagere så godt igennem krisen som muligt, sagde Mette Frederiksen.

Tidligere og efterfølgende var og blev der præsenteret markante redningspakker til erhvervslivet.

* 13 marts:

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede, at grænserne ville blive lukket.

Tidligere på dagen var rejsevejledningen til hele verden skærpet og alle danskere, der befandt sig i udlandet, blev bedt om at komme hjem hurtigst muligt.

* 11. marts:

Statsministeren præsenterede en omfattende nedlukning af Danmark samt planer om en række hastelove.

Blandt andet blev elever og studerende sendt hjem, skoler og daginstitutioner blev varslet lukket, offentligt ansatte blev sendt hjem, og private firmaer blev opfordret til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra.

Derudover blev brugen af kollektiv trafik begrænset, der blev præsenteret restriktioner på besøg på sygehuse og plejehjem, og rejsevejledningen til en lang række lande blev skærpet betydeligt.

Behandlingsgarantien blev også sat ud af kraft for at gøre plads til forventede syge.

- Nu er vi i en ny situation, og derfor tager vi nogle ret markante skridt op ad stigen, sagde statsministeren.

- Det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor smitten spredes mest.

* 10. marts:

På pressemødet blev al rejse fra flere hårdt ramte områder i verden stoppet. Det var hovedsageligt områder i Italien og Kina.

Samtidigt blev der opfordret til, at man undgik offentlig transport i myldretiden.

* 6. marts 2020:

På pressemødet opfordrede statsministeren til, at alle arrangementer med over 1000 deltagere blev aflyst. Det stoppede blandt andet Melodigrandprix, større sportsarrangementer og KL's årlige landsmøde.

Statsministeren opfordrede også skoler og arbejdspladser til ikke at have større forsamlinger end højst nødvendigt. Samt at alle holdt afstand og god håndhygiejne.

- Jeg håber, at alle vil hæve sig op og se på det fra samfundets perspektiv. Jeg appellerer til sammenhold og tålmodighed, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).