Mette F. har ikke noget imod at mink har fyldt i valgkampen

Statsminister Mette Frederiksen (S) og de lokale socialdemokratiske kandidater har ført valgkamp i flere måneder.

Men døde mink og slettede sms-beskeder har stjålet fokus fra partiets kamp om stemmerne.

Mette Frederiksen har dog ikke noget imod, at mink har fyldt i valgkampen.

Det siger hun tirsdag morgen, hvor hun er mødt op på Dronning Louises Bro i København for at dele morgenbrød ud med Socialdemokratiets spidskandidat til overborgmesterposten i København, Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi prøvede for et par måneder at sige, at vi nok ikke helt ville få samme valg igen, som vi fik sidste gang, hvor alting gik i vores retning. Også angående konstitueringer. Det er ikke sikker, at vi er lige så heldige igen, siger hun.

- Jeg har ikke noget imod, at mink kommer til at fylde i den her valgkamp. For jeg står ved den beslutning, vi traf, og jeg tror ikke på en ansvarlig regering - lige meget farve - havde siddet en risikovurdering overhørig.

Sagen om de slettede sms'er tog fart, da det kom frem, at Minkkommissionen forgæves forsøgte at få udleveret beskeder fra statsministeren og tre topembedsmænd i Statsministeriet.

Kommission er i øjeblikket i gang med at granske forløbet omkring de dage, hvor regeringen tog beslutningen om, at alle mink skulle slås ned for at bremse smitte med coronavirus.

Socialdemokratiet har i meningsmålinger i en lang periode ligget over valgresultatet i 2019. Men den seneste tid er blå blok begyndt at hale ind og har endda i nogle målinger overhalet rød blok.

Det påvirker dog ikke Mette Frederiksen, selv om målingerne kommer på et tidspunkt, hvor 4,7 millioner vælgere skal i stemmeboksen.

- Jeg synes, at det er naturligt, efter vi i en periode har fået massiv opbakning på grund af corona. Alle har jo vidst, at det ville blive mere normalt, siger hun.

- På valgdagen er det danskerne, der sætter krydset. Jeg håber, at folk går ned og stemmer, og jeg håber, at de stemmer socialdemokratisk i dag.

I København er det ikke blå blok, men Enhedslisten som i nogle målinger ser ud til at blive større end Socialdemokratiet, der har haft overborgmesterposten, siden den blev skabt i 1938.

- Vi har taget ansvaret i mange år, og vi er klar til at tage det igen, siger statsministeren.

Statsministeren mener det er for tidligt at drage nogen konklusioner på baggrund af målingerne.

Det ser dog også ud til, at Socialdemokratiet kan beholde overborgmesterposten, selv om Enhedslisten erobrer flest stemmer.

I hvert fald har SF, Dansk Folkeparti, Venstre og endda Liberal Alliance tilkendegivet, at de vil pege på Sophie Hæstorp Andersen.