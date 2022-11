Mette F. holder doorstep-møde

Onsdag klokken 13 vil fungerende statsminister Mette Frederiksen give en status på regeringsforhandlingerne.

Ifølge TV 2 er det Socialdemokratiet, der har indkaldt til det korte doorstep-pressemøde, hvor Mette Frederiksen også vil 'orientere om det videre forløb'.

Det sker, efter Mai Villadsen (EL) har været ude og sige, at Enhedslisten er ude af regeringsforhandlingerne, fordi Mette Frederiksen ønsker at danne regering med blå blok.

Det meddelte hun ifølge DR på vej ud fra regeringsforhandlingerne onsdag.

'Vender ryggen til rødgrønt flertal'

- Mette Frederiksen har valgt at vende ryggen til det rødgrønne flertal, som befolkningen ellers gav hende, og gå til højrefløjen og forsøge at danne regering med dem, sagde hun til mediet.

Ifølge TV 2 sagde Mai Villadsen, at de ser en 'ny' Mette Frederiksen.

- Vi ser nu en ny og meget mere højredrejet Mette Frederiksen, som nu har valgt Venstre i stedet for de mange fattige børn, som har akut behov for hjælp i en meget presset tid. Valgt højrefløjen, som jo historisk har stået for massivt klimanøl og svigt af vores natur. Valgt at samarbejde med en blok, som jo har stået for nedskæringer og privatisering af vores velfærd. Jamen, en hel række ting, som hun jo var i modsætning til før.

EL