Mette F. indkalder til pressemøde: Varsler delvis nedlukning af landsdele

Statsminister Mette Frederiksen vil på et pressemøde mandag præsentere en række nye corona-tiltag, herunder en delvis nedlukning af flere kommuner. Det oplyser hun i en video på Facebook søndag aften.

I videoen siger Mette Frederiksen, at 'vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften'.

- Det kommer til at kræve meget af os alle sammen igen, siger hun.

- På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, så har vi hen over weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning, fortsætter hun.

- Det vil gælde i de dele af landet, hvor smitten er mest udbredt. Det omfatter København, Odense og Århus og en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland. Vi skal sætte ind tidligt, så vi forhåbentlig undgår at skulle lukke endnu hårdere ned.

Mette F: Vi forbereder nye tiltag

Pressemøde mandag formiddag

Statsministeren slutter videoen af med at fortælle, at regeringen i morgen formiddag vil præsentere de nye tiltag.

- Ligesom vi vil sige mere om, hvad det er for nogle restriktioner, der vil gælde i hele landet, hen over jul og nytår - og sådan set også resten af vinteren. Det gør vi på et pressemøde i Statsministeriet.

De seneste uger er der blevet registreret høje daglige smittetal. Lørdag var der registreret 2115 nye smittede på cirka 30 timer. Søndag var tallet 1745 på et døgn. Med 1745 positive testsvar er den såkaldte positivprocent på 2,4 - det er den højeste positivprocent, der hidtil er registreret.

