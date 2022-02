Mette F. lukker i

Hvis spionchef Lars Findsen havde håbet på en tilkendegivelse fra statsministeren efter over 70 dages varetægtsfængsling, så bliver han skuffet.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag, og jeg må i øvrigt henvise til justitsministeren, siger Mette Frederiksen.

Siden december har Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, været fængslet, mistænkt for landsforræderi.

Sagen har vakt både dyb undren blandt eksperter og udløst skarp kritik af regeringen fra tidligere departementschefer og tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen.

Ifølge Bonnichsen har sagen sendt et 'katastrofalt' signal om, at der er noget galt med FE. Det skader forholdet til andre landes efterretningstjenester, har kritikken af regeringen lydt.

Tidligere mangeårige departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn skrev i Politiken, at sagen viser 'en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem'.

Heller ikke den del af sagen ønsker Mette Frederiksen dog at forholde sig til.

Spørgsmål: Har du nogen kommentar til kritikken fra tidligere departementschefer ...

- Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag, og jeg vil gerne henvise til justitsministeren, afbryder Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Men du har selv siddet i sikkerhedsudvalget, hvor sagen har været oppe, så du har vel selv ansvaret?

- Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag, og hvis der er flere spørgsmål, så må jeg henvise til justitsministeren, siger Mette Frederiksen.

Sagen eksploderede for alvor, da tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) valgte at hjemsende fem medarbejdere i FE, herunder Lars Findsen.

Siden har en undersøgelseskommission peget på, at medarbejderne - herunder Lars Findsen - er uden skyld.

Trine Bramsen blev i denne måned flyttet fra posten som forsvarsminister til den mindre synlige post som transportminister.

Det skete, da transportminister Benny Engelbrecht (S) måtte trække sig oven på sagen om manglende tal for klimaeffekten i en stor aftale, der blandt andet indeholdt flere motorveje.