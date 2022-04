Mette F. lykønsker Macron

Søndag aften lykønsker statsminister Mette Frederiksen Emmanuel Macron med genvalget.

'Tillykke til Emmanuel Macron. Han er netop blevet genvalgt som præsident i Frankrig', starter hilsenen.

'Det danske og franske går langt tilbage - både kulturelt, handelsmæssigt og politisk. Jeg ser frem til at fortsætte mit gode samarbejde med Macron', Skriver hun videre.

Vedhæftet er et billede, hvor Macron har en hånd på statsministerens ryg, og de to smiler til hinanden.

Hilsen på fransk

På Twitter har Statsministeriet skrevet to opslag: Både ét på dansk og ét på fransk. Her er ordlyden nogenlunde den samme, og Mette Frederiksen bliver citeret for at se frem til at 'fortsætte vores gode og konstruktive samarbejde'.

I Macrons lejr var der stor jubel og dårlig forbindelse da det foreløbige valgresultat blev annonceret. I Le Pens lejr var der en helt anden stemning.

Mette Frederiksen er ikke den eneste politiker til at gå til tasterne og lykønske Macron. Også EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, deler deres begejstring virtuelt.

'Nu kan vi regne med Frankrig i yderligere fem år', skriver Charles Michel på Twitter.

Tyder på stor sejr

Klokken 20 lukkede de sidste valgsteder i Frankrig, og det første resultat peger tydeligt på, at Emmanuel Macron forbliver Frankrigs præsident.

Resultatet er baseret på 300 repræsentative valgsteder i landet, og her står Macron til at have fået 58,2 procent af stemmerne, imens hans konkurrent Marine Le Pen står til at have fået 41,8 procent.

Ved en tale kort efter den første udmelding har Le Pen erkendt sit nederlag.