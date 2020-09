Mette F. med opsang til unge: Skru ned for festerne

- Vi er på et kritisk tidspunkt, siger statsministeren

Statsminister Mette Frederiksen siger, at de unge bør 'skrue ned for festerne', og man bør ses med færre personer:

- Vi er på et kritisk tidspunkt. De næste par uger bør vi alle gøre en særlig indsats for at få smitten ned. Og så lysner det forhåbentligt igen. Det har virket i Hjørring, Aarhus og Odense. Nu skal det virke i København.

- Situationen er særlig alvorlig i Storkøbenhavn og blandt nogle af de unge. Smitten har spredt sig ved private fester og i nattelivet. Derfor præsenterede vi i går restriktioner med fokus på restaurationer og nattelivet, siger Mette Frederiksen.

