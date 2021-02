Mette F. melder ud om åbning: 'Kan blive regional'

Det bliver en gradvis genåbning af det danske samfund, hvoraf store dele fortsat er nedlukket på grund af coronapandemien.

Onsdag vil regeringen løfte en del af sløret for, hvad der skal ske efter 1. marts, hvor de nuværende restriktioner udløber.

Allerede nu står det klart, at det ikke bliver en fuld genåbning, selv om smitten er faldet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

- Nu – hvor smitten er lavere – er det stadig eksperternes entydige vurdering, at der ikke er plads til en fuld genåbning, skriver statsministeren.

Eksperter anbefalede i januar, at afgangsklasser i grundskolen og på ungdomsuddannelser kommer tilbage før studerende på videregående uddannelser.

Samt at butikker åbner, før hjemmearbejde erstattes af fysisk fremmøde på arbejdspladsen, og at udendørs kulturinstitutioner samt udendørs idræt åbner før indendørs.

Statsministeren nævner videre, at dele af genåbningen kan blive regional, da det er forskelligt i landet, hvor smitten er mest udbredt.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) har talt for en samlet plan med en 'fleksibel' genåbning, hvor det ikke behøver være alt eller intet.

- Det er jeg enig i. Derfor er regeringen også positiv over for for eksempel regionale åbninger, så længe det sundhedsmæssigt er forsvarligt, ligesom der jo nu sker lokale nedlukninger, skriver Mette Frederiksen.

Hun henviser formentlig blandt andet til Kolding, hvor flere institutioner er blevet ramt af et omfattende udbrud af den britiske variant, som er mere smitsom end den oprindelige virus.

Skoler og daginstitutioner i den største by i Sydøstjylland er lukkede, og byen er gået i gang med at masseteste alle over 12 år.

Statsministeren skriver videre, at hun endnu ikke kan oplyse om, hvad der konkret sker efter 1. marts.

Myndigheder og eksperter har regnet på, hvilke dele af samfundet det giver mest mening at åbne for rent sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk.

Tirsdag drøftes det med Folketingets partier, og onsdag vil regeringen komme med en udmelding.

- Når alt det er sagt, så har en samlet plan ét stort forbehold: Det er en virus, vi kæmper imod. Det er biologi, skriver statsministeren som baggrund for, at det endnu er svært at give præcis information om, hvad der skal ske.

Mere end 300.000 borgere er blevet vaccineret, nævner statsministeren. Det kræver to stik, for at vaccinerne får den fulde effekt.

- Men inden for de næste måneder kommer vi til at modtage virkelig mange vacciner, og så bliver der for alvor sat turbo på. Vi har allerede vist i Danmark, at vi er blandt de absolut førende til at bruge vaccinerne, straks vi har modtaget dem, skriver Mette Frederiksen.

På fredag gennemfører regionerne et forsøg i stor skala, hvor der vaccineres så mange som muligt på én dag. Det skal sikre, at samfundet bliver klar til den tid, hvor der skal vaccineres mere end 100.000 dagligt.

- Jeg sagde i min nytårstale, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Jeg tror, at marts – og måske april – kommer til at teste vores tålmodighed, skriver statsministeren.