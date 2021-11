Mette F. mødes med formanden for de vrede sygeplejersker

Det har vakt vrede hos landets sygeplejersker, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften bad dem yde en ekstra indsats den kommende tid.

Og tirsdag eftermiddag har Mette Frederiksen så inviteret formanden for Dansk Sygeplejeråd (DSR), Grete Christensen, til et møde i Statsministeriet på baggrund af de mange negative reaktioner.

Grete Christensen repræsenterer de sygeplejersker, som længe har kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold.

Pressemødet mandag aften kom efter en tid med støt stigende coronasmitte.

Og selv om Mette Frederiksen anerkendte, at sundhedspersonalet allerede har travlt, lød den klare besked alligevel:

- Danmark har igen brug for jer. Jeg beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede. Men også en ekstra indsats igen.

I sommer nedlagde sygeplejerskerne arbejdet, indtil regeringen i slutningen af august lavede et lovindgreb, som afsluttede konflikten. Det skete, efter at konflikten havde varet i ti uger.

Indgrebet betyder, at sygeplejerskernes løn vil stige 5,02 procent over de næste tre år. Det er den samme lønstigning, som blev vedtaget i februar til andre ansatte i kommunerne og regionerne.

Statsministerens bøn til sygeplejerskerne har provokeret støttepartierne SF og Enhedslisten.

Partiernes sundhedsordførere, Peder Hvelplund (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF), mener, at regeringen straks skal finde penge til at give sygeplejerskerne en højere løn her og nu.

Mette Frederiksen svarer tirsdag på spørgsmål fra Folketinget under en spørgetime.

Her bad Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, statsministeren svare på, om hun forstår, at appellen om at yde ekstra har medført, at sygeplejersker føler sig trådt på og provokeret.

Til det svarede Mette Frederiksen:

- Det er jo aldrig nogensinde det, der er min intention som statsminister. Det kunne jeg ikke drømme om.

Mødet mellem statsministeren og Grete Christensen finder sted klokken 16.00 i Statsministeriet.