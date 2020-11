Mette F. mødtes med hjemsendt minister

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog fredag i et møde med justitsministeren Nick Hækkerup, der er hjemsendt til selvisolation med coronasymptomer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

'Henset til, at justitsministeren i sidste uge deltog i møde med medlemmer af Folketinget, der siden er testet positive for Covid-19, at justitsministeren i går er gået i selvisolation med tydelige symptomer på Covid-19 og at jeg selv fredag deltog i møde med justitsministeren finder jeg det samlet set ikke hensigtsmæssigt over for Folketingets partier at møde fysisk frem i Folketinget i dag', lyder det i pressemeddelelsen.

Statsministeren skulle tirsdag have stillet op til en udvidet spørgetime. Det er nu blevet aflyst.

Ifølge pressemeddelelsen anmoder statsministeren om, at spørgetimen udsættes til i morgen, onsdag, hvis justitsminister Nick Hækkerup inden da er testet negativ for coronavirus.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), bekræfter over for Ritzau, at spørgetimen og lovebehandlingen er udskudt til onsdag.

Kan komme flere restriktioner

Der skulle have været tre afstemninger tirsdag. Aflysningerne kommer, efter at flere ministre og menige folketingsmedlemmer er gået i selvisolation.

Også flere medlemmer er konstateret smittet med coronavirus. Blandt andre de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har meddelt, at han er testet positiv.

Også Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er sendt hjem, efter han har fået påvist coronavius. Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, meddelte tirsdag, at han er blevet indlagt med coronavirus og lungebetændelse.

Folketingets administration oplyser til Ekstra Bladet, at det endnu er uvist, om der vil komme yderligere restriktioner på Christiansborg. Det er op til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, at beslutte.

OVERBLIK: Corona rammer Folketinget En række ministre afventer testsvar, mens en række folketingspolitikere har meddelt, at de er testet positive for corona. I det seneste døgn har flere politikere meldt sig på banen. Her er et overblik med status: * De konservatives formand, Søren Pape Poulsen: Testet positiv. Som den første partiformand. * Justitsminister Nick Hækkerup (S): Har symptomer, afventer testsvar. * Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Miljøminister Lea Wermelin (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Kulturordfører Kasper Sand Kjær (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer. * Retsordfører Jeppe Bruus (S): Testet positiv. * Retsordfører Karina Lorentzen (SF): Afventer testsvar efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus. * Gruppeformand Peter Skaarup (DF): Afventer testsvar efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus. Ingen symptomer. * Retsordfører Naser Khader (K): Afventer testsvar. * Forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V): Indlagt med coronavirus. * Miljøordfører Egil Hulgaard (K): Testet positiv. Kilder: Ritzau, Facebook og Twitter Vis mere Luk

