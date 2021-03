Mette F. og Merkel enige: Vaccineproduktion er for langsom

Danmark rundede fredag en milepæl, da over en halv million danskere nu har fået mindst et af de to vaccinestik mod covid-19.

Det glæder statsminister Mette Frederiksen (S). Hun mener dog, at det går for langsomt med at få produceret vaccinerne.

Den holdning deles af Tysklands kansler, Angela Merkel, som statsministeren lørdag har haft en 'lang snak' med om emnet.

- Vi deler analysen. Og ønsket om, at der handles nu, skriver statsministeren i et opslag på det sociale medie Instagram.

Hun mener, at produktionskapaciteten skal udbygges - og det skal hellere ske før end senere.

- Jeg ser frem til at forfølge mulighederne både i EU og med de lande, der deler analysen.

- Vi skal gøre alt for, at vi ikke igen havner i en situation, hvor vi ikke kan vaccinere vores befolkninger i det tempo, vi ønsker. Blot fordi produktionen ikke kan følge med, skriver hun på Instagram.

Statsministeren åbnede tidligere på ugen op for et samarbejde med Israel og Østrig om en fremtidig vaccineproduktion.

Israel er det land i verden, som er længst fremme med at vaccinere befolkningen mod covid-19.

Mere end 50 procent af landets tæt på ni millioner indbyggere har fået mindst ét stik med en coronavaccine.

I Danmark er det 8,8 procent af befolkningen, som har fået mindst et af de to stik, selv om der blot bor omkring 5,8 millioner mennesker.

Der er ikke blevet meldt konkrete planer ud om samarbejdet. Ifølge statsministeren er det dog 'mere end en hensigtserklæring'.

Hun fortalte torsdag, at fremtidige fabrikker kan komme til at ligge i Danmark.

- Det vil jeg vældig gerne kunne præsentere på dansk jord, lød det på et pressemøde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

Lørdag glæder hun sig over over, at der er igangsat ting i Danmark på området:

- Selv har vi oprettet et offentligt-privat partnerskab med vores danske life-science sektor for at afsøge muligheder for at etablere produktionskapacitet herhjemme, skriver hun på Instagram.