Mette F. om muligt mundbind-krav: - Skal det være tilgængeligt

Flere steder i landet er der problemet med at have nok mundbind på lager

I Aarhus er mundbindslagret stort set tomt, og hvis der kommer et nationalt krav om mundbind, kan det blive svært for forsyningerne at følge med efterspørgslen.

Hvis kravet om mundbind bliver aktuelt, så regner statsminister Mette Frederiksen (s), at sundhedsmyndighederne, som har ansvaret for værnemidler, fikser problemet, skriver TV2.

- Jeg går ud fra, at myndighederne får styr på den situation meget hurtigt.

- Hvis der er behov for mundbund, når det anbefales eller det påbydes i nærmeste fremtid, så skal det være tilgængeligt. Det skal myndighederne sørge for, siger hun til TV2.

Med dagens smittetal er vi et skridt tættere på et nationalt krav om mundbind, lyder det fra Mette Frederiksen.

Allerede fredag meldte hun ud på Facebook, at vi må vente, at vi skal vende os til mundbind i det offentlige rum, og at det en mulighed, at der kan blive påbud om at bruge mundbind i Danmark.

I Aarhus er der krav om mundbind i offentlig transport fra på mandag. Kravet sættes i værks efter en voldsom stigning i smittede i Aarhus.

169 danskere er testet postive for coronavirus siden i går. Heraf er 79 personer smittet alene i Aarhus, hvor smitten nu er mest massiv.