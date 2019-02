Mette F.: Opfør jer ordentligt!

Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, anklager nu Ekstra Bladet for at bryde reglerne for pressen på Christiansborg.

S-formanden tager for første gang bladet fra munden, efter hendes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i et stort interview har fortalt, at han har lidt af en depression.

- Jeg synes, det er ret klart for mig, at hvis vi skal have et velfungerende folkestyre, herunder velfungerende medier, så skal vi have et ordentligt samarbejde med hinanden. Og der er nogle spilleregler om, hvordan interviews finder sted, og under hvilke rammer. Og det er vores overbevisning, at dem har Ekstra Bladet ikke levet op til.

- Hvordan mener du så, at Ekstra Bladet har brudt de spilleregler?

- Vi har nogle spilleregler her i huset om, at man skal lave aftaler forud for interviews, og at man ikke står uden for toilettet og venter på hinanden. Det er jo helt almindelige spilleregler, som det burde være let at respektere for begge parter, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har formelt klaget over Ekstra Bladets opførsel på Christiansborg.

Senere i Mette Frederiksens tete a tete med pressen efter Folketingets spørgetime, spurgte Ekstra Bladet bl.a., om hun mener, der fremover skal udvises særlighed nænsomhed med Henrik Sass i kølvandet på udmeldingen om hans depression, samt at han nu er tilbage på arbejde:

- Så vi skal tage særlige hensyn til Henrik Sass Larsen fremover?

- Nej, I skal opføre jer ordentligt og overholde de spilleregler, der er. Det bør da ikke være umuligt for en avis. For mig er det her ikke en diskussion om Ekstra Bladet. For mig er det her et spørgsmål om, at en kollega har været igennem en svær tid. Det skal vi håndtere ledelsesmæssigt.

- Jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis det vil være sådan i dansk politik, at man på grund af sygdom, er diskvalificeret til at påtage sig et offentligt embede. Når det så handler om Ekstra Bladet, så skal I jo bare overholde de spilleregler, som langt de fleste medier i andre tilfælde magter at overholde.

- Men jeg kan på Ekstra Bladets vegne sige, at vi ikke står og lusker foran toiletter. Men det er vel ikke noget problem at stå og vente foran mødelokaler for at få svar fra politikere her på Christiansborg, Eller synes du også, det er det, som I også skriver i jeres klage over Ekstra Bladet?

- Altså, der er aftalt nogle spilleregler. F.eks. at man står på den ene side af den her røde (afspærringssnor red.). Du er faktisk den, der skubber mest på lige nu. Men det er okay. Du står på den ene side. Jeg står på den anden. De spilleregler skal overholdes af os allesammen. Og nu er der så lavet en klage, som gruppeformændene skal diskutere.

Mette Frederiksen siger også, at det må ikke være sådan, at folk, der har været syge, hvad end det er fysisk eller psykisk, er afskåret fra at bestride et politisk embede.

- Når man bliver ramt af en depression, kan der være forskellige metoder. Jeg har lyttet til, hvad der har været anbefalingen. Både fra Henrik Sass og fra psykoklogen i forhold til, hvordan man opretholder en så normal hverdag som muluigt.

Det fik en journalist fra TV2 til at spørge, hvordan Mette Frederiksen kunne lade en mand gå på arbejde, der ifølge sit interview med Politiken, sov 19-20 timer i døgnet.

- Jeg synes helt ærligt, det er et et mærkeligt spørgsmål. Mon ikke også du har kolleger, der indimellem går gennem en svær tid. Så fyrer man jo ikke folk. Det er heller ikke sikkert, man sygemelder dem på normale vilkår.