Mette F. overrasker Bertel med tidlig julegave

Det gode julehumør er sikret hos folketingsveteranen Bertel Haarder (V) efter en opringning fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Det fortæller Venstre-manden, som mandag officielt er udnævnt som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Se også: Bertel Haarder får nyt job som teaterchef

- Jeg blev ringet op af Mette Frederiksen i sidste uge og blev både overrasket og glad, siger Bertel Haarder til Ekstra Bladet.

Udnævnelsen kom helt bag på ham, men han blev meget glad.

- Jeg synes også, det er flot, at regeringen vælger en fra oppositionen, siger han og takker både statsministeren, fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) og Joy Mogensen, som efter nytår er tilbage som kulturminister.

Se også: Joy Mogensen vender tilbage

Bertel Haarder ser mest frem til samarbejdet med teaterchef Kasper Holten, siger han.

- Han er et dybt kreativt og højt kvalificeret menneske. Det bliver virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med ham.

- Og så vil jeg også sige, at Lisbeth Knudsen, som jeg afløser, jo efterlader teatret i rigtig god stand, siger Bertel Haarder.

Fokus på unge

Bertel Haarder vil endnu ikke konkretisere de idéer, han har for teatret, men han er meget positivt stemt over for det fokus, der de seneste år har været på de unge brugere.

- Der er jo ikke så mange under 25, der går i teatret, og derfor er det en god idé at give dem nogle gode tilbud. Måske kan vi finde på endnu mere af den slags, siger han.

Som eksempler nævner han det partoutkort, man kan købe til unge under 25 for 1000 kroner.

Herudover vil Bertel Haarder forsøge at få flere teateroplevelser ud i landet.

- En bestyrelsesformand skal bakke op om ledelsen, men skal selvfølgelig også være klar til at stille nogle krav. Og noget af det, som jeg ved, jeg er enig med regeringen i, er, at teatret skal forsætte udviklingen i retningen af at komme mere ud i landet, siger Bertel Haarder.

Han understreger dog, at det ikke skal ske på bekostning af hovedstaden.

- Danmark skal have en hovedstad, og hovedstaden skal have et kulturelt kraftcentrum og flagskib, men det er jo hele landet, der betaler for teatret, og derfor er det også hele landet, der skal have glæde af teatret, siger han.