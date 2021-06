Mette F.: Schlüter skabte fundamentet for danskernes pension

Poul Schlüter fortjener danskernes tak. Blandt andet for hans afgørende indsats for at sikre, at danskerne sparer op til deres pension.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter bisættelsen af tidligere statsminister Poul Schlüter fra Holmens Kirke i København.

- Poul Schlüter har sat et stort aftryk på Danmark, og han var en meget folkekær politiker, siger statsministeren.

- Der er ikke nogen tvivl omkring, at det, at vi fik en så stærk konkurrenceevne i 80'erne under Schlüter-regeringen, har sat sig spor helt op i Danmarks rigdom og velstand i dag.

Hun nævner hans store indvirkning på dansk politik, som han stod i spidsen for i over ti år, og hvordan han ifølge statsministeren ledede landet og gennemførte afgørende politik i en ellers meget dramatisk periode for Danmark.

- Han brændte for vores fædreland og pådrog sig statsministerposten i en hård tid, og vil virkelig blive husket for sin pragmatisme. En pragmatisme som skabte resultater. Resultater som Storebæltsbroen og Øresundsbroen, siger hun.

Velfærdsstatens betydning og vigtighed forstod han, siger Mette Frederiksen.

Særligt hans arbejde for arbejdsmarkedspensionerne, fremhæver statsministeren.

Et arbejde han selv kaldte sin største bedrift.

Pensionen er den opsparing millioner af danskere kan se på deres lønseddel hver måned.

- Han formåede at skabe store politiske resultater. Jeg vil fremhæve arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at millioner af danskere i dag har en pensionsopsparing.

-Danmark er et af de lande i verden med den bedste pension for helt almindelige mennesker, og det er hans fortjeneste, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen står selv bag den såkaldte Arne-pension, som vedtaget i december 2020. En pension som skal sikre tidlig pension til borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet.