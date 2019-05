Mette F. syg: Deler billede med drop i hånden

Mette Frederiksen står ifølge seneste meningsmålinger til at kunne sætte sig i stolen som Danmarks næste statsminister inden længe.

Rød blok anført af Socialdemokratiet ser nemlig ud til at løbe med sejren inden 17.juni, hvor valget senest skal falde. Men lige før valgslutspurten skal sættes ind er der kedeligt nyt for den socialdemokratiske formand.

I et opslag på Facebook skriver formanden således, at hun er blevet syg. Til teksten har hun lagt et billede op af sin hånd, hvor man kan se, at hun får drop.

'Dårlig timing. Indrømmet. Jeg har været syg siden natten til lørdag. I vil ikke have detaljer - tro mig. Det ser måske lidt voldsomt ud, men det er heldigvis ikke alvorligt', indleder Mette Frederiksen.

'Jeg beklager de aflyste arrangementer i Viborg og Randers i weekenden. Godt Løkke ikke udskrev valg i mellemtiden. Jeg håber snart at være frisk igen', lyder det fra partilederen i opslaget.

Det er endnu uvist, hvad Mette Frederiksen fejler.

Hånet på Twitter

Flere Venstre-profiler luftede søndag deres frustration over hvad de anså som manglende lyst til at møde Lars Løkke i en tv-duel fra Mette Frederiksens side. Det skete på Twitter, hvor der ikke blev lagt fingre imellem.

Siden da har Mette Frederiksen og Lars Løkke dog aftalt at mødes i en direkte duel på TV2 tirsdag aften.